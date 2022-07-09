Mercedes ve Ferrari, VW'nin F1'e girişini zorlaştırdığı iddialarını kabul etmedi

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Porsche ve Audi'nin 2026'da F1'e girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Porsche'nin Red Bull ile girmesi, Audi'nin ise Sauber'i devralarak F1'e girmesi bekleniyor.

Normal şartlarda Red Bull - Porsche anlaşmasının bu hafta sonu Red Bull Ring'de duyurulması bekleniyordu ancak Porsche, kararını resmen duyurmak için yeni kuralların yayınlanmasını bekliyor.

2026 için görüşülen önemli konulardan birisi, spora yeni girenlere dyno kullanımı gibi konularda imtiyaz sağlanması.

Padokta çıkan iddialara göre mevcut üreticiler, yeni kuralların onaylanmasını geciktirerek Porsche'nin girişini zorlaştırmaya çalışıyorlar. Bu sayede Porsche'nin daha az hazırlık süresine sahip olması hedefleniyor olabilir.

Ancak hem Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, hem de Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, yeni kurallarda MGU-H'yi kaldırma yönünde anlaşmalarının yeni bir üreticinin girmesi konusunda ne kadar istekli olduklarını gösterdiğini söylediler.

Binotto, "Audi ve Porsche'nin F1'e girişi konusunda çok olumlu düşünüyoruz. Pozitif düşünüyoruz çünkü bu F1 için harika. Yeni üreticilerin olması harika olacak. VW Grubu'nun bizim sektörümüzde, F1 şampiyonamızda olması harika olur."

"Bu yüzden onların adapte olma konusunda mutlu olmalarını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yaptık. MGU-H'yi kaldırdık. Onların F1'e girmesine yardımcı olmak için bunu yaptık çünkü MGU-H'yi kaldırmanın aslında en iyi seçim olmayabileceğine inanıyoruz."

"Bu bir ödün vermeydi çünkü bu, oldukça iyi bildiğimiz bir teknoloji. Çok üst seviye verimlilik sağlayan bir teknoloji ve F1 için harika olan bir sistem. Bu yüzden genel olarak çok olumluyuz ve bu süreç içerisinde yapıcı olduğumuzu düşünüyoruz."

"Peki neden bu kadar uzadı? Çünkü bu tür şeyleri düzgün bir şekilde belirlemek için gerekli zaman bu. Şu an için kuralların kesinleşmesine tam olarak hazır değiliz. Sadece bizler üretici olarak değil, FIA da hazır değil çünkü bu konuşmaların başında onlar yer alıyorlar."

"Audi ve Porsche'yi düşünmemizin yanında, mevcut kurallar da henüz hazır değil. Daha açık noktaları var. Ve bu açık noktaların ele alınması, tartışılması ve üzerinde anlaşmaya varılması gerekiyor." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff, kendilerinin de kuralların son halini görmek istediklerini belirtti ve, "Tam tersi, biz kuralların ertelenmesini istemiyoruz. Biz de kuralların netleşmesini istiyoruz."

"Yeni gelenler için spor için muazzam bir teknoloji olan H'den vazgeçtik."

"Ve bize onların 2021 sonuna kadar partiye katılacaklarını doğrulayacakları söylendi. Doğrulama bugüne kadar gelmedi. Nedenini bilmiyorum." dedi.

Wolff, yeni katılımcıların kuralların son haline aşırı odaklandıklarını ancak burada kuralların her zaman değişebildiğini söyledi.

Wolff, "Burası, kuralların her zaman değiştiği bir ortam. Yani katılım sürecinizi tamamen kurallara bağlı yapmamalısınız."

"Onlara doğru büyük adımlar attık. Artık kurallardaki son adımları da atmalıyız. Şu anda daha çok detaylar kaldı. Yeni katılımcılar için 50 dyno saati az ya da çok olmasını konuşmanın bir manası yok."

"Onların da gösterinin bir parçası olmasını istiyoruz. bir süredir toplantılara katılarak bu konuları görüşüyorlar ancak şu ana kadar hiçbir şey doğrulamadılar." dedi.