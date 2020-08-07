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Formula 1 / Son dakika

Mercedes ve F1, Concorde Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşıyor

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Mercedes ve F1, Concorde Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşıyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör
7 Ağu 2020 20:18

Mercedes, mağdur olduğunu ve tekliflerin “en büyük kurbanı” olduğunu belirtti ve mevcut Concorde Anlaşması’nı son imza tarihi olan 12 Ağustos’tan önce imzalamak istemediğini açıkladı.

F1 şu sıralarda, bu yılın sonunda sona erecek olan mevcut Concorde Anlaşması’nın yerini alacak olan yeni bir ticari şartlar dizisi için 10 takımın tamamıyla görüşmeler yapıyor.

F1’in sahibi Liberty Media, görüşmelerin bir parçası olarak, sporu daha adil ve daha sürdürülebilir hale getirmek için yeni şartlarla beraber daha adil bir gelir dağılımı için zorluyor.

Ferrari ve McLaren da dahil olmak üzere birkaç takım, yeni anlaşmanın şartlarını imzalamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

F1, takımların yeni Concorde Anlaşması’nı imzalamak için son tarihi 12 Ağustos olarak belirledi.

Ancak Mercedes takım patronu Wolff, sunulan şartları imzalamaya istekli olmadıklarını belirtti ve görüşmelerde Mercedes’e gösterilen yaklaşım sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Wolff, “Mercedes olarak, ödül parasının daha adil şekilde dağıtılmasından memnun olduğumuzu açık şekilde belirttik. Başarının ödüllendirilmesi ve bunun herkes için mümkün olmasını kabul ettik.”

“Ancak ödül parası kaybı anlamında en büyük kurban biziz. Ferrari, avantajlı pozisyonunu korudu. Red Bull da AlphaTauri ile dengesini sağlıyor. Yani en çok zarar gören biziz.”

“Mercedes’in, son yıllarda spora katkı sağladığını düşünüyorum. Pistte rekabetçi olmamızın yanı sıra, en yüksek küresel çekiciliğe sahip sürücüye sahibiz.”

“Bu görüşmelerde, hak ettiğimiz şekilde muamele görmedik.”

“Bundan dolayı, bizim için yasal, ticari ve sportif anlamda hâlâ kapanmamış konular var.”

“Bakış açımıza göre, bir Concorde Anlaşması imzalamaya kendimizi hazır hissetmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Formula 1 ise, anlaşmaların tamamlanmasını geciktirmeyeceğini belirten bir açıklama ile Wolff’un yorumlarına yanıt verdi.

Açıklamada, “Formula 1, tüm takımlarla iş birliğiyle ve yapıcı bir şekilde tüm görüşleri dinledi.”

“Bu anlaşma, sporun geleceği ve tüm taraftarlarımız için önemli. Bununla beraber ilerliyoruz ve daha fazla gecikmeyecek.” denildi.

Bu, F1’in şampiyon takımı ile sporu anlaşmazlıkta bırakıyor ve son imza tarihine sadece 5 gün kalmış durumda.

Anlaşmayı imzalamaya ne kadar uzak oldukları sorulduğunda Wolff, bunun “karşı tarafa bağlı olduğunu” söyledi.

Wolff, “Eğer masaya oturmaya istekliyseniz, kritik konuları ele almak, bunları görüşmek, belki de uzlaşmaya varmak istiyorsanız, bu oldukça hızlı şekilde olabilir. Ancak bu yaklaşımı göremedim.” dedi.

Wolff, Mercedes’in memnun olmadığı konular hakkında fazla bilgi vermese de, bunların bazı kilit ticari ve yönetim konuları olduğu düşünülüyor.

Mercedes, Ferrari’nin statüsünü ve spor için önemini bilmesine rağmen, kendilerinin değerinin takdir edilmediğini düşünüyor.

Ayrıca önümüzdeki yıldan itibaren getirilmesi planlanan yeni yönetim yapısıyla ilgili bazı anlaşmazlıklar olduğu da düşünülüyor.

Spor, kısa vadeli kural değişiklikleri için oybirliği ihtiyacından kurtulmayı hedefliyor, ki bu da tek bir takımın bir fikir birliğini bozmasını engelleyebilir.

 

Ferrari, McLaren ve Williams, Concorde'yi imzalayacak

Ferrari, F1 için tarihsel önemi sebebiyle uzun süredir ödül parası dağıtımında avantajını koruyor ve veto haklarını saklı tutuyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takımın spordaki rolünün görüşmelerde “dikkate alındığını” söyledi ve mevcut tekliflere olan bağlılıklarını yineledi.

Binotto, “Mercedes’in pozisyonunun ne olacağını bilmiyorum, bu onlara bağlı.”

“İmzalayacaklarını umuyorum. Gelecek sene Mercedes’in bizimle birlikte olmasının harika olacağını düşünüyorum.”

“Formula 1 başladığından beri, 70 yıldır burada olan tek takım biziz. Yani bu nedenle bazı takımların bazen orada olup bazen orada olmayacağı da ortada.”

“Ferrari’nin her zamanki gibi orada olacağını düşünüyorum. Gelecekte de olacağız ve devam etmeye tamamen kararlıyız ve kesinlikle anlaşmayı imzalayacağız.” dedi.

Hem McLaren Racing CEO’su Zak Brown hem de Williams takım patronu Claire Williams, anlaşmayı imzalayacak pozisyonda olduklarını açıkladı.

Brown, “İmzalamaya hazırız, 12 Ağustos’taki son tarihten önce hazır olacağız.”

“Küçük ayrıntılar kaldı, ancak tüm temeller hazır. Formula 1’in geleceği için gerçekten heyecanlıyım.”

“Yeni Concorde Anlaşması’nın çok daha sağlıklı, çok daha rekabetçi bir spor getireceğini ve en büyük kazananların taraftarlar olacağını düşünüyorum.” dedi.

Williams ise, “Formula 1’deki en büyük tarihi bulunan üç takım, Concorde Anlaşması’nı imzalamaya hazır.”

“Williams, bunu imzalayabilecek bir pozisyonda. Mattia’nın da dediği gibi, çözmemiz gereken küçük yasal sorunlar var. Ancak son tarihten önce imzalamaya hazır olacağız.”

“Zak’in dediği gibi bu, spor için harika. İleriye doğru gidebiliriz. 2021 için, seviyeli bir grid oluşturacak ve daha parlak gelecek sağlayacak olan harika yeni kurallar gelecek ve bunun için çok heyecanlıyız.” dedi.

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Editör Luke Smith

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