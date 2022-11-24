Mercedes ve Aston Martin'in teknolojik geliştirmeleri 2023 için yasaklandı

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Mercedes ön kanat uç plakasını ve Aston Martin arka kanadını içeren yenilikçi konseptler, F1'in teknik düzenlemelerindeki değişikliklerle yasa dışı hale getirildi.

Her iki konsept de tanıtıldıklarında dikkatleri çekmişti. Konseptler FIA tarafından yasal kabul edilirken, artan performansın araçların birbirlerini takip etmesini zorlaştıracağı sebebiyle kurallara aykırı göründü.

Mercedes'in radikal ön kanat uç plakası ilk olarak Miami Grand Prix'sinde ortaya çıktı ve kanatlı bölüm ile uç plaka arasındaki kesişme noktası benzersiz bir tasarıma sahipti.

Bu, yeni düzenlemelerle kaybedilen performansın bir kısmını telafi etmek için yapıldı.

Dış kısımdaki kanatlar öne doğru çekildi, bu nedenle uç plakanın arka alt kenarı kanatlardan tamamen ayrıldı.

Aston Martin de, Macaristan Grand Prix'sinde 2022 kurallarının temel noktalarından birini çiğneyen bir arka kanat tasarımını tanıttığında oldukça ilgi çekti.

Tasarım, uç plakanın ön kısmında, kanadın daha geleneksel bir şekilde ona dayanmasına izin veren benzersiz bir düzenlemeye sahipti; böylece kanat açıklığını ve oluşabilecek yere bastırma kuvvetini arttırdı.

Yeni düzenlemeler, parçalar arasındaki bir geçişle; geleneksel uç plakası ve kanat etkileşiminden uzaklaşmayı ummuştu.

Bu, uç girdabının gücünü azaltmak, böylece hava akışının bozulmasını sınırlamak ve araçların birbirini takip etmesini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için tasarlandı.

FIA, her iki konseptin de bu yıl kullanılmasına izin vermekten memnun olsa da, 2023 teknik düzenlemelerinde; bu konu için bazı resmi düzenlemeler yapıldı.

FIA'nın tek koltuklu yarış teknik direktörü Nikolas Tombazis, "Açıkçası bu yıl, iki fikir de yasaldı. Düzenlemeler, bu çözümleri durdurmak için aracın hem ön hem de arka tarafında farklı şekillerde değişimlere sebep oldu."

"Bu, ön kanatçıklarının geriye alınmasıyla ilgili artık daha katı olan kuralların değiştirilmesi ve arka kanat uç takımlarının daha spesifik olmasıyla yapıldı." dedi.

Aston Martin AMR22 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin fikri şu anda yasaklanmış olmasına rağmen, performans direktörü Tom McCullough, takımın kısıtlayıcı 2022 kuralları arasında bu kadar cesur bir şey yaratmasından gurur duyduğunu söyledi.

Motorsport.com tarafından düşünceleri sorulduğunda McCullough, "Bence bu yıl güzel olan, yeni bir şey bulmamızdı."

"Aracımıza performans katan, bu denli farklı ve karışık düzenlemeler sebebiyle insanların çabucak kopyalayamayacağı bir fikirdi."

"Yani bir bakıma, bu yıl bu avantaja sahiptik çünkü bu yeniliği Budapeşte'ye getirdiğimizde, insanların bu konuda tepki vermesi oldukça geç oldu. Bütçe sınırı sebebiyle, onlar çoktan yüksek yere basma kuvveti içeren araçlarını tasarlamışlardı. O yüzden gerçekten mutluyduk."

"Birçok insan uzun bir süre, FIA arasındaki çekişmelerde aylarca bu projede yer aldı. Ama bunu anlayabiliyorum çünkü bizim işimiz, her zaman düzenlemelerden en iyi şekilde yararlanmak ve eğer değişirlerse buna çabuk uyum sağlayabilmek." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Ayrıca Tombazis, kurallarda takımların yarışa zarar verecek tasarımlar yapmasını engelleyen ifadeler olsa da, FIA'nın bu tür olasılıkları kapatmak için her zaman birtakım düzenleme süreçlerinden geçeceğini açıkça belirtti.

Bu, takımlarla tartışmak ve sonraki sezonlar için değişiklikler yapmak için F1 Komisyonu ve FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi'nden geçmek anlamına geliyor.

F1'in Teknik Düzenlemelerinin 3.2.1 Maddesi şunları belirtir: "3. maddede bahsedilen yönetmeliğin önemli bir amacı da, bir aracın diğer aracı takip eden aerodinamik performans kaybının minimumda tutulmasını sağlayarak; araçların birbirine yakın yarışabilmesini sağlamaktır. Bu hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını doğrulamak için, talep üzerine pilotlardan FIA'ya ilgili herhangi bir bilgi sağlamaları istenebilir."

2023'teki değişikliklerin, yarışları bu yönde engelleyen durumlarla ilgili endişelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulduğunda Tombazis, "Bazı kural değişimleri bu sebeplerden kaynaklanıyor."

"Ancak makale [3.2] şunu amaçlamıyor: 'Tamam, eğer zekiyseniz ve bir çözümünüz varsa, onu hemen araçtan kaldıracağız.' Sadece bazen, bazı durumlara müdahale etmemiz gerekiyor."

"Ama yine de bunu yönetim aracılığıyla yaptık. 'Bunu beğenmiyoruz, yasaklayalım' deme hakkımız yok.” dedi.