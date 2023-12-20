Mercedes ve Aston Martin, rüzgar tüneli için farklı giriş kapıları kullanıyormuş
Mercedes ve Aston Martin, aynı tesisi kullanırken mutlak gizliliği sağlamak amacıyla rüzgar tüneline erişim için farklı kapılar kullanıyor.
Takımlar arası işbirliği, 2023 sezonunun sonunda rakiplerin kardeş takımlar Red Bull ve AlphaTauri arasındaki yakın çalışma ilişkisine dair endişeleri nedeniyle önemli bir tartışma konusu haline geldi.
Son dönemde yapılan geliştirmeler AlphaTauri'yi puan sıralamasında sondan sekizinci sıraya yükseltirken, FIA her iki ekibin de parça ve fikri mülkiyet paylaşımını düzenleyen kurallara uyduğunu teyit etmek için harekete geçti.
Bu gelişme AlphaTauri'nin 2022 sezonu öncesinde Red Bull rüzgâr tünelini kullanmaya başlamasını izledi. Bu arada Aston Martin, daha önce güç ünitesi tedarikçisi Mercedes'in tesisini kullanan kendi rüzgar tünelinin yapımını kısa süre önce tamamladı.
Bu ilişkinin nasıl yönetildiğini açıklayan Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, gizliliği sağlamak için ayrı giriş kapılarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Motorsport.com tarafından gerekli önleyici tedbirleri açıklaması istenen McCullough şunları söyledi: "FIA oldukça katı ve çok sayıda denetim yapıyor. Dominic Harlow [yönetim organının F1 teknik denetim başkanı] takımları ziyaret ediyor."
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes fabrikası
"Mercedes ile rüzgar tünelinde farklı giriş kapıları ve seansları yöneten farklı insanlar kullanıyoruz."
"Gizlilik açısından Mercedes ile olan ilişkimizin bu açıdan çok sağlam olduğunu düşünüyorum. FIA'nın görevi tüm bunları denetlemek."
Red Bull takımları arasındaki ilişkiye de değinen McCullough şunları söyledi: "Açıkçası, yönetmelikler yıllar içinde değişti."
"[FIA] her şeye bakmak isteyebilir ve onlar teftiş yaptığında tamamen şeffaf olmalısınız."
"Eminim AlphaTauri-Red Bull dinamiği üzerinde duracaklardır çünkü insanların buna baktığından eminim."
"Dışarıdan bakıldığında [AlphaTauri] kendi aero geliştirme felsefesini uygulamış gibi görünüyor. Belki de 'düzenlemeler dahilinde yapabileceğiniz her şeyi satın alın' [vites kutusu, ön ve arka süspansiyon] ve ardından bir felsefe doğrultusunda geliştirin diyorlar."
"Aynı rüzgar tünelini kullanıyorlar; muhtemelen aynı CFD malzemelerini kullanıyor olacaklar. Dolayısıyla, eğer benzer görünüyorsa, onunla çalışmaya başlayıp daha rekabetçi hale getirme şansları var."
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