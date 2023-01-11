Mercedes ve Aston Martin, 7-8 Şubat'ta Pirelli testi için Jerez'de piste çıkacak
Mercedes ve Aston Martin, Pirelli'nin gerçekleştirdiği lastik testleri kapsamında 7-8 Şubat tarihlerinde İspanya'da yer alan Jerez de la Frontera'da piste çıkacak. Kuru zemin lastiklerinin test edileceği ve 2024 hamurları için veri toplanacağı bu seansta, Fernando Alonso, Lewis Hamilton ve George Russell'ı direksiyon başında göreceğiz.
Pirelli, takımların ve pilotların isteklerine daha uygun lastikler üretebilmek için çalışmaya devam ediyor. Milan merkezli markanın gerçekleştirdiği testler kapsamında, Ferrari pilotları geçtiğimiz ay Fiorano'da piste çıkmıştı.
Birçok pilotun eleştirdiği mavi logolu yağmur lastiklerini geliştirmek isteyen Pirelli, Ferrari'yle gerçekleştirdiği testte özellikle yağmur lastikleri üzerine çalışmıştı. Bu sefer ise kuru zemin lastiklerine odaklanılacak.
Pirelli'nin 2024 hamurları için gerçekleştirdiği lastik testleri, 7-8 Şubat tarihlerinde Jerez'de düzenlenecek seanslarla devam edecek. İki günlük test süresi boyunca Aston Martin ve Mercedes takımları piste çıkacaklar. Takımlar, elbette bu testlere 2022 araçlarıyla katılacaklar.
Bu testte sadece kuru zemin lastikleri denenecek ve 2024 hamurları için verileri toplanacak. Ferrari'nin Fiorano'daki testlerinde ise sadece ıslak zemin lastikleri üzerinde çalışılmıştı.
Buna ek olarak, bu test sayesinde 3 pilot, 2023 sezon öncesi testlerinden birkaç hafta önce piste çıkarak neredeyse 2,5 ayın ardından direksiyon başına geçecekler ve bir nevi "üzerlerindeki pası atabilecekler".
Aston Martin cephesinde direksiyon başına Fernando Alonso geçecek. Çifte şampiyon pilot, bu test sayesinde ilk kez Abu Dabi sezon sonu testlerinde denediği AMR22'yi yeniden sürebilecek, yeni takımıyla ve aracıyla çalışmaya biraz daha alışacak.
Mercedes'te ise hem Lewis Hamilton hem de George Russell görev başında olacaklar. Mercedes de testlere doğal olarak 2022 aracı W13'ü getirecek.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Jerez'de kuru zemin lastiklerine odaklanılırken, yine Şubat ayının başında Paul Ricard Pisti'nde gerçekleştirilecek test seansında ise yağmur lastikleriyle çalışılacak. Fransa'da yer alan Paul Ricard Pisti'nde gerçekleştirilecek bu teste AlphaTauri takımı katılacak.
Bu testte de muhtemelen Nyck de Vries direksiyon başına geçerek yeni takımıyla tecrübe kazanmaya çalışacaktır. De Vries'in bu testte direksiyon başına geçip geçmeyeceği henüz net değil ancak Hollandalı pilotun yeni sezona ne kadar yoğun bir şekilde hazırlandığına bakacak olursak, bu testte onu araçta görmemek sürpriz olur.
Şubat ayının başında Jerez ve Paul Ricard'da gerçekleştirilen testlerin ardından, 23-25 Şubat tarihlerinde resmi F1 2023 kış testleri başlayacak.
Nyck de Vries, AlphaTauri AT03
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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