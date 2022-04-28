Mercedes ve Alpine, lastikleri olması gerektiği gibi çalıştırmakta zorlanıyor

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Artık güç düzenini belirleyen şey sadece dalgalanma değil. Lastikler de giderek daha fazla önem kazanmaya başladı. Imola'da Mercedes, Ferrari ve Alpine yavaşlarken, Red Bull, McLaren ve Alfa Romeo uçuşa geçti.

Yeni nesil araçlarla ilgili pek çok kritik nokta var. Bunlardan en büyüğü, Mercedes'in orta gruba, Aston Martin'in ise en geriye düşmesine neden olan dalgalanma. Red Bull dışında hemen hemen hiçbir takım bu konunun üstesinden gelemedi. Fakat aynı zamanda lastiklerin de sonuçlar üzerinde ciddi bir etkisi var.

Yeni Pirelli lastiklerinin hazırlanışı ve kullanımı eskisi kadar basit değil. Bundan ötürü de kimin lastikleri daha iyi kullandığına dair net bir görüş yok. Melbourne'de Ferrari lastikleri çok iyi kullanmış ve aşınmalarını kontrol altında tutmuştu. Red Bull ise lastikleri hiç iyi idare edemedi.

Imola'da ise Ferrari, sadece sprint yarışında da olsa lastikleri çok kötü kullandı. Monakolu pilot, bitime iki tur kala bu lastik aşınması nedeniyle Max Verstappen'e karşı koyamadı ve ikinci oldu. Belki de sprint yarışını kazansaydı, pazar günü işler çok farklı şekilde gelişebilirdi.

Ferrari ve Red Bull lastiklerini çoğu zaman kontrol altında tutabiliyor. İyi bir araca sahip olmak buna yardım ediyor çünkü daha fazla yere basma gücü ile denge yakalamak daha kolay.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Davide Cavazza

Ayrıca Ferrari, 2021'de Pirelli lastiklerini test etme konusunda diğer takımlardan daha fazla zamana sahipti.

Binotto, "Kendimize sunulan her fırsatı değerlendirdik." diyor.

Hatta Ferrari, Mercedes'in maliyeti nedeniyle geri çevirdiği ıslak zemin lastik testini bile yaptı. Sonuç olarak Ferrari, 2021'de 18 inç lastiklerle 7, Mercedes ise 3 gün test yaptı.

Şimdi Mercedes'in elinde, zıplamaya ek olarak bir de lastik meselesi var. Lastikleri çok yavaş ısıtabilen Alman üretici, Bahreyn ve Cidde'de sorun yaşamadı çünkü orada hava sıcaklığı yüksekti.

Ancak Melbourne'de bu problem kendisini gösterdi ve Imola sıralama turlarını da olumsuz etkiledi. AMuS'a göre mühendislerin kafası, bu konu nedeniyle epey karışmış durumda.

Bu, şasinin aerodinamisi ile ilgili değil çünkü o zaman yarışta da kendisini gösterirdi. Oysa Mercedes'in bu zayıflığı yarışta güce dönüşüyor ve lastikleri tüm yarış iyi durumda tutuyorlar. Fakat kazanmak için ikisi de gerekiyor.

Alpine içinse durum tam tersi. A522 belki de tek tur anlamında gridin en hızlı üçüncü aracı. Fakat iş yarışa geldiğinde durum tersine dönüyor. Sürücüler dört yarışta da lastik aşınmasıyla boğuştular. Fernando Alonso sprint yarışında tam dört sıra kaybetti. Esteban Ocon ise yarışta Lance Stroll'ü dahi takip edemedi.

Haas'ın sorunları da benzer ancak bu kadar şiddetli değil. Sürücüler tek turda hızlılar ancak yarışta tempo kaybediyorlar. Fakat bu kayıp Alpine kadar yüksek değil.

McLaren ve Alfa Romeo de lastiklerle daha iyi olan takımlar arasında yer alıyor. AMuS'a göre McLaren, eski Bridgestone mühendisi Hiroshi Imai gibi, griddeki en iyi lastik uzmanlarından birine sahip. Bu da onlara yardım ediyor.

Alfa Romeo'da ise Valtteri Bottas, ön lastikleri hayatta tutacak doğru sürüş tarzını bulmuş durumda. Fin pilot ilk turlarda ön lastiklere aşırı baskı yapmıyor.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, George Russell, Mercedes W13, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images