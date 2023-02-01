Mercedes ve AlphaTauri, Pirelli lastik testine başlıyor

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2023 sezonu henüz başlamadı fakat takımlar daha şimdiden sıkı şekilde çalışmaya başladı. Aslında önümüzdeki dört gün boyunca Mercedes ve AlphaTauri, bu yılki ilk resmi test seansları için Paul Ricard'da olacaklar.

Mercedes, Çarşamba ve Perşembe günleri W13 ile kuru zemin lastiklerine odaklanacak ve Milanolu üreticiye, 2024 lastikleriyle ilgili veri sağlayacak. Böylece Lewis Hamilton ve George Russell, Şubat sonunda Bahreyn'de yeni W14'ün direksiyonuna geçmeden önce, üzerlerindeki pası atmış olacaklar.

Cuma ve Cumartesi günü sıra, geçtiğimiz Aralık ayında Portimao'da kuru zemin lastiklerini kullandıktan sonra, ıslak zemin lastiklerini test edecek olan AlphaTauri'ye geçecek.

Kış tatilinde yapılan çalışmalar sayesinde Pirelli, yağmur yağdığında oluşanla benzer bir havada sürüş yapmış olacak. Sezon boyunca çok az test yapılabildiği için, bu aynı zamanda yoğun eleştiri alan yağmur lastiklerinin nasıl daha iyi hale getirilebileceğini anlamak için de iyi bir fırsat olacak.

Paul Ricard'daki çalışmalarını tamamladıktan sonra Mercedes, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde yeni bir test seansı için Jerez'e geçecek ve burada Aston Martin'e katılacak. Bu testte Fernando Alonso da Aston Martin ile sürüş yapacak.

AlphaTauri testerà le gomme da bagnato, mentre Mercedes si concentrerà sulle slick. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images