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Formula 1 / Son dakika

Mercedes uzun dingil mesafeli aracının dönüşlerdeki sıkıntısını çözmüş

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Mercedes uzun dingil mesafeli aracının dönüşlerdeki sıkıntısını çözmüş
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Lewis Hamilton’a göre Mercedes, uzun dingil mesafeli Formula 1 aracı konseptlerinin tek sıkıntısı olan dönüşlerdeki zorluğu çözmüş.

Alman araç üreticisi son regülasyon döneminde diğer takımlardan farklı olarak daha uzun bir araç yarıştırıyor.

Aracın uzunluğu yere basma gücünü arttırırken (hava akımının baskı uygulayabileceği daha çok alan oluyor) Red Bull’un aracınki gibi kısa dingil mesafeli araçlara göre virajları nispeten daha zor alıyor.

Mercedes yeni kurallar karşısında uzun araçla yarışmanın en doğru yol olduğunu savunurken yüksek açılı dönüşlerde pilotlarının araçla yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmek zorunda kaldı.

Hamilton diğer takımların neden Mercedes’in fikrini kullanmadığını anlamadığını söylerken özellikle kış arasında W11’e yapılan güncellemelerin sorunların çözülmesini sağladığını ifade etti.

Hamilton: “Geçen sene en uzun araç bizimkiydi. Diğer takımların daha uzun araçlara yönelmemesi gerçekten şaşırtıcı.”

“2017’den beri en uzun araçla kazanıyoruz, ve diğer takımlar yaptıklarını tekrarlamakta sıkıştıkları için ‘aracımızı kısa tutmaya devam edeceğiz’ demekle yetiniyorlar.”

“Uzun bir araç olduğu için tabii ki daha iyi yere basma gücü elde ediyor ama kısa araçlar kadar çevik değil. Geçen sene aracımız orta ve yüksek hızlı virajlarda çok iyiydi ama düşük hızlı virajlarda fazlasıyla zayıftı. Araç istediğimiz gibi dönmüyordu.”

“Bu seneye kış testleriyle başladığımızda araçta benzer özellikler gördük. Takıma aracın düzeniyle ilgili bazı hedefler verdim, bu da bunun değişmesini sağladı. Açıklaması zor ama geçen sene araçla dönerken yaşadığımız sıkıntılar artık yok.”

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Hamilton bir pilot olarak her zaman tetikte bir ön burun sevdiğini söylerken Mercedes son yıllarda pek bu kriterlerde bir araç üretemedi.

Fakat aracın düzeniyle oynamanın şu anki işleri olmadığını çünkü aracın dengesinde oluşacak bir değişimin lastik kullanımına zarar vermemesini sağlamanın çok zor olduğunu söyledi.

Hamilton: “Her zaman daha hareketli bir ön taraf tercih ederim. Ama bu lastiklerle sınırlanıyoruz. Ön tarafın sınırları var, arka tarafın yol tutuşu olarak sınırları var. Doygunluk var, termal dereceler var ve aracın diğer tarafı etkilenmeden mekanik dengede yapabileceğiniz değişiklikler çok kısıtlı, bir tahterevalli gibi.”

“Geçen sene aracımızın arkası çok, çok güçlüydü ve aracı genelde arka taraf sürüyordu. Geçen sene ön taraf çok daha az dönüyordu. Lastiklerin maksimum yol tutuşunu geçtiğinizde çok daha fazla zorlanıyordunuz ve her ne kadar mekanik parçaları arka tarafa kaydırsak da sorunu çözmedi. Bu sene birkaç değişiklik yaptık.”

“Aerodinamik dengeyle durum daha da uzuyor. Direkt değiştiremiyorsunuz. Kesinlikle kış boyunca bunu çözdük ve aerodinamik dengeyi arka tarafa yönlendirdik, böylece araç farklı direksiyon açıları ve rotalarda da daha farklı bir şekilde vites değiştiriyordu. Yani kesinlikle daha iyi çalışıyor.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

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