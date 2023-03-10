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Mercedes umduğunu bulamazsa, Aston Martin'e mi yardım edecek?

Son çıkan haberlere göre Mercedes üst yönetimi, eğer Alman üreticinin fabrika ekibi yeterince iyi bir iş çıkaramazsa, birkaç yarış sonra Aston Martin'e destek verecek.

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Mercedes umduğunu bulamazsa, Aston Martin'e mi yardım edecek?
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İspanyol yayın organı The Objective, kaynaklarına dayandırdığı haberde, Stuttgart'taki Mercedes yönetiminin, Red Bull Racing'e karşı şampiyonluk mücadelesinde Aston Martin'e yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.

İddiaya göre Almanya'daki büyük patronlar Toto Wolff ve ekibine rekabet seviyelerini arttırmaları için iki yarışlık bir süre tanıdı. Eğer Cidde ve Melbourne'de kendilerini geliştiremezlerse, en iyi Mercedes motorları fabrika ekibine değil, Aston Martin'in müşterilerine verilecek.

Mercedes'in müşterileri teorik olarak fabrika ekibiyle tamamen aynı güç ünitesini alıyorlar fakat gerçekte, üretim süreci nedeniyle, motorlar tamamen aynı değil. Bundan ötürü de aralarında çeşitli tolerans sınırlarına uyan farklılıklar mevcut.

Her güç ünitesi, üretildikten sonra test ediliyor ve belirlenen kriterlere en yakın parametrelere sahip olan üniteler, Lewis Hamilton ile George Russell'ın araçlarına takılıyor.

The Objective'e göre, Bahreyn'de Hamilton'ın aracındaki motor, tamamen aynı teknik özelliklere sahip olmalarına rağmen Fernando Alonso'nun aracındaki motordan yaklaşık 4 beygir daha güçlüydü.

Eğer İspanyol kuruluşun elde ettiği bilgiler doğru, en iyi motorlar Aston Martin pilotlarına gidecek. Fabrika takımı ise kalan seçeneklerle yetinmek zorunda kalacak.

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