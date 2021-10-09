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Mercedes: "Türkiye'deki geçiş fırsatı, düşündüğümüzden daha az"

Ekleyen:
, Şef Editör

Andrew Shovlin, Lewis Hamilton'ın motor cezası nedeniyle gerilerden başlayacağı Türkiye GP'de geçiş fırsatlarının düşündüklerinden daha az olduğunu söyledi.

Mercedes: "Türkiye'deki geçiş fırsatı, düşündüğümüzden daha az"

Mercedes, cuma günkü ilk antrenman seansında Hamilton'ın aracına yeni bir içten yanmalı motor taktığını duyurmuştu. Bu, Hamilton'ın 10 sıra ceza alacağı manasına geliyor.

Hamilton, yeni motoruyla birlikte cuma günkü iki antrenman seansını da zirvede tamamladı ve kaybı en aza indirmek için pole pozisyonunu kazanması gerektiğini söyledi.

Mercedes'in Pist Üstü Mühendislik Direktörü Shovlin, cuma günkü sürüşlerde geçiş yapmanın zor olduğunu gördüklerini, bunun Hamilton için durumu zorlaştırabileceğini söyledi.

Shovlin, "Geçiş yapmak oldukça zor. Antrenmanlarda genelde biraz daha zor olur çünkü lastiklerle çok uzun sürüş yapmıyorsunuz. Lastiklerin aşınmasında farklılıklar görmezsiniz."

"O açıdan, bugünkü işaretler muhtemelen istediğimizden biraz daha zordu. Ancak her zaman istediğiniz şeyi alamıyorsunuz."

"Aynı zamanda gördüğümüz şey, aracın gerçekten iyi çalıştığıydı. Her iki pilotumuz da güçlü bir gün geçirdi. Bu iyi bir şey."

"Pilotlar şampiyonasında herkes Lewis'in durumuna odaklanmış durumda ancak Valtteri ile de hedefimiz oldukça açık. Pole pozisyonunu almamız gerek ve yarışı kazanmak istiyoruz." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Shovlin, cezasına rağmen Hamilton ile cuma günü normal programı uyguladıklarını ve araçta bazı yeni parçalar test ettiklerini söyledi.

Shovlin, "Sıralamalara çıkacak. Onun gridde mümkün olduğu kadar yukarıda olmasını istiyoruz."

"10 sıra cezası almanız, gridin tamamen gerisinde olmanıza göre çok fark yaratıyor."

"Bu açıdan gerçekten çok standart bir program uyguladık. Bir ara kasıtlı olarak trafikte birkaç tur atarak, aracın yakın takipte neler yaptığını hissetmeye çalıştık." dedi.

Shovlin son olarak Hamilton'ın yarış sonucunu, ilk turlarda kazanacağı pozisyonların belirleyeceğini düşünüyor.

Shovlin, "Lewis'i podyuma döndüğüp döndüremeyeceğimiz, genelde ilk stintte olanlara, birkaç araç geçip geçemeyeceğine bağlı olur."

"Çünkü o stintte, liderler arkadaki pilotlardan uzaklaşırlar. Soçi'de trafikten nasıl çıkacağımızı tahmin etmek çok zordu. Son sektörde önden kayma yaşadığımız için tahmin etmek çok zordu."

"Simüle etmekte en çok zorlanacağınız şey muhtemelen ne kadar yakın takip edebileceğiniz. Birisinin vites kutusunda lastiklerinizi öldürmeden durabilir misiniz, çok fazla yere basma gücü kaybetmeden orada durabilir misiniz, bunu bilmek zor."

"Tahmin etmesi gerçekten güç olan şey bu." dedi.

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