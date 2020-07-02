"Mercedes tüm motorlarda 'acil' bir değişiklik yapmak zorunda kaldı"

Perşembe sabahı birkaç gazeteci Avusturya Grand Prix'inin başlamasına sadece bir gün kala, Mercedes fabrika ekibine ek olarak Racing Point ve Williams takımlarının güç ünitelerinde acilen değişiklikler yapıldığını iddia ettiler.

Şimdilik bu konuyla ilgili detaylar bilinmiyor, ancak Jeroen van Kesteren, Lewis Hamilton'un Mercedes'inde bir sorun bulunduğunu yazdı.

Mercedes, sorunu analiz ettikten sonra, değişiklik yapmak için tüm motorları (Mercedes, Racing Point ve Williams) araçlardan çıkarmaya karar verdi.

İlk seanstan neredeyse bir gün önce yaşanmasından ötürü, bu çalışmaların Cuma programını etkilemesi olası görünmüyor. Ancak Mercedes ve müşteri ekipleri her şeyi yoluna koymak için daha fazla çalışmak zorunda kalacak.

Ayrıca koronavirüs nedeniyle takımların motor değişikliği yapması normalden iki kat daha uzun sürüyor.

Mercedes'in motor şefi Andy Cowell, dün itibariyle görevinden ayrılmıştı.

Öte yandan Motorsport.com, Mercedes'in bu hafta sonu yeni bir motor güncellemesine sahip olduğunu fakat bu motor güncellemesinin performans için değil, dayanıklılık için getirildiğini öğrendi.

Honda ise performans güncellemesi getirdi.