Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
22 Saat
:
09 Dakika
:
10 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
147 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

"Mercedes tüm motorlarda 'acil' bir değişiklik yapmak zorunda kaldı"

paylaşım
yorumlar
"Mercedes tüm motorlarda 'acil' bir değişiklik yapmak zorunda kaldı"
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Tem 2020 09:16

Söylentilere göre Lewis Hamilton'ın aracının motorunda bulunan bir hata nedeniyle, Mercedes müşteri motorları dahil olmak üzere tüm üniteleri sökmek zorunda kaldı.

Perşembe sabahı birkaç gazeteci Avusturya Grand Prix'inin başlamasına sadece bir gün kala, Mercedes fabrika ekibine ek olarak Racing Point ve Williams takımlarının güç ünitelerinde acilen değişiklikler yapıldığını iddia ettiler.

Şimdilik bu konuyla ilgili detaylar bilinmiyor, ancak Jeroen van Kesteren, Lewis Hamilton'un Mercedes'inde bir sorun bulunduğunu yazdı.

Mercedes, sorunu analiz ettikten sonra, değişiklik yapmak için tüm motorları (Mercedes, Racing Point ve Williams) araçlardan çıkarmaya karar verdi.

İlk seanstan neredeyse bir gün önce yaşanmasından ötürü, bu çalışmaların Cuma programını etkilemesi olası görünmüyor. Ancak Mercedes ve müşteri ekipleri her şeyi yoluna koymak için daha fazla çalışmak zorunda kalacak.

Ayrıca koronavirüs nedeniyle takımların motor değişikliği yapması normalden iki kat daha uzun sürüyor.

Mercedes'in motor şefi Andy Cowell, dün itibariyle görevinden ayrılmıştı.

Öte yandan Motorsport.com, Mercedes'in bu hafta sonu yeni bir motor güncellemesine sahip olduğunu fakat bu motor güncellemesinin performans için değil, dayanıklılık için getirildiğini öğrendi.

Honda ise performans güncellemesi getirdi.

Sonraki haber
Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı

Önceki haber

Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı

Sonraki haber

McLaren: "Gelişim hakkını motor için kullanmamız, gelişmemizi engellemeyecek"

McLaren: "Gelişim hakkını motor için kullanmamız, gelişmemizi engellemeyecek"

trending Bugün

"Mercedes tüm motorlarda 'acil' bir değişiklik yapmak zorunda kaldı"
Formula 1 / Formula 1
1s

"Mercedes tüm motorlarda 'acil' bir değişiklik yapmak zorunda kaldı"

"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"
Formula 1 / Formula 1
2s

"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"

Seidl: "Sainz, Ferrari'de başarılı olacak"
Formula 1 / Formula 1
2s

Seidl: "Sainz, Ferrari'de başarılı olacak"

Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı
Formula 1 / Formula 1
2s

Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı

McLaren: "Gelişim hakkını motor için kullanmamız, gelişmemizi engellemeyecek"
Formula 1 / Formula 1
45dk

McLaren: "Gelişim hakkını motor için kullanmamız, gelişmemizi engellemeyecek"

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"
Formula 1 / Formula 1
3s

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"

Rio, Brezilya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmaya yakın
Formula 1 / Formula 1

Rio, Brezilya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmaya yakın

Binotto: "Diğer takımlar güncelleme getirirse şaşırırım"
Formula 1 / Formula 1

Binotto: "Diğer takımlar güncelleme getirirse şaşırırım"

Son Haberler

FIA, geçici 2020 WRC takvimini açıkladı, takvimde Türkiye de yer aldı
Formula 1 / Formula 1
20dk

FIA, geçici 2020 WRC takvimini açıkladı, takvimde Türkiye de yer aldı

McLaren: "Gelişim hakkını motor için kullanmamız, gelişmemizi engellemeyecek"
Formula 1 / Formula 1
45dk

McLaren: "Gelişim hakkını motor için kullanmamız, gelişmemizi engellemeyecek"

"Mercedes tüm motorlarda 'acil' bir değişiklik yapmak zorunda kaldı"
Formula 1 / Formula 1
1s

"Mercedes tüm motorlarda 'acil' bir değişiklik yapmak zorunda kaldı"

Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı
Formula 1 / Formula 1
2s

Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Александр Кабановский

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Mercedes tüm motorlarda 'acil' bir değişiklik yapmak zorunda kaldı"

1s
2
Formula 1

"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"

2s
3
Formula 1

Seidl: "Sainz, Ferrari'de başarılı olacak"

2s
4
Formula 1

Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı

2s
5
Formula 1

McLaren: "Gelişim hakkını motor için kullanmamız, gelişmemizi engellemeyecek"

45dk

Son Videolar

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Son Haberler

FIA, geçici 2020 WRC takvimini açıkladı, takvimde Türkiye de yer aldı
F1

FIA, geçici 2020 WRC takvimini açıkladı, takvimde Türkiye de yer aldı

McLaren: "Gelişim hakkını motor için kullanmamız, gelişmemizi engellemeyecek"
F1

McLaren: "Gelişim hakkını motor için kullanmamız, gelişmemizi engellemeyecek"

"Mercedes tüm motorlarda 'acil' bir değişiklik yapmak zorunda kaldı"
F1

"Mercedes tüm motorlarda 'acil' bir değişiklik yapmak zorunda kaldı"

Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı
F1

Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı

"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"
F1

"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.