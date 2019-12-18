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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Tour de France galibi INEOS ile iş birliğine girdi

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Mercedes, Tour de France galibi INEOS ile iş birliğine girdi
Ekleyen:
18 Ara 2019 19:08

Mercedes Formula 1 takımı Tour de France galibi INEOS bisiklet kıyafeti markası ile, kurduğu “uygulamalı bilim” grubunda beraber çalışacak.

Anlaşma aynı zamanda petrokimya markası INEOS’un, Britanyalı denizci Sir Ben Ainslie önderliğinde olan ve America’s Cup’ı kazanmayı hedeflediği yelken takımıyla da geçerli olacak.

Mercedes-Benz Uygulamalı Bilim departmanı, “kara, deniz ve havada en iyi performansı yakalamak için uzay ve motor sporları teknolojisini sağlama” amacıyla Mayıs 2019’da kuruldu.

Yapılan açıklamaya göre departman, Silverstone’da olan rüzgâr tünellerini kullanarak MotoGP, WEC ve Formula E dahil pek çok motor sporları serileri üzerinde çalıştı.

Mercedes-Benz Uygulamalı Bilim, yapılan son 8 Tour de France organizasyonundan 7sini kazanan Team INEOS ile Ağustos’tan beri çalışıyor.

Anlaşmanın aerodinamik optimizasyon işleri, sürücüler ve aletler üzerindeki sensör çalışmaları dahil pek çok alanda iş birliği sağlamak üzere yapıldığı belirtildi.

Toto Wolff yaptığı açıklamada “Şunu gördük ki Formula 1’in teknolojik olarak bulunduğu seviye doğrultusunda, bisiklet ve yelken sporlarının sağladığı ileri düzeydeki zorlukları, belirli alanlarda bulunan önemli parçaların aerodinamiğinde ve üretiminde ilerlemek için iyi bir durumdayız.” Dedi.

Wolff aynı zamanda, “üç organizasyonun bir araya gelmesi” üzerine yapılan teklifin INEOS’un kurucusu ve başkanı Sir Jim Ratcliffe tarafından yapıldığını belirtti.

“Anında işimizi büyütme ve çeşitlendirme üzerine, aynı zamanda dünya sporlarındaki en başarılı takımlardan biriyle çalışarak, bir fırsat yakaladık.”

Ratcliffe: “Rakipsiz bir ustalığa ve başarıya sahip Mercedes Formula 1 takımının yelken ve bisiklet sporlarında takımımızın sportif ihtirasına destek vermesi bizim için heyecan verici.”

“Bu anlaşmanın önümüzdeki aylar ve yıllarda olacak potansiyeli konusunda çok heyecanlıyız.”

Mercedes-Benz Uygulamalı Bilim’in INEOS Team ile yaptığı anlaşma 18 mühendisin INEOS’un 2020 botunda gemi gövdesi ve güverte aerodinamiğiyle beraber motor, simülasyon, üretim ve kalite kontrol konularında çalışmasını kapsıyor.

Ainslie yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Formula 1, bisiklet ve America’s Cup sporları arasında inanılmaz yüksek bir sinerji var, bu sporlar, cesaretin yanında teknik inovasyonun sınırlarını zorlayan akıl almaz bir karışıma sahipler.”

“Mercedes Formula 1’de fevkalade bir başarıya sahip ve onlardan öğrenecek çok fazla şeyimiz var.”

“Onların teknik kaynaklarına ve deneyimlerine erişim sağlayacak olmak takımımıza büyük bir yardımda bulunacak.”

Mercedes’in Team INEOS ile olan partnerliği birkaç hafta içinde açıklanan ikinci F1/bisiklet iş birliği olacak.

Team Bahrain Merida’nın %50 ortaklık içinde olduğu McLaren, takım içindeki yatırımını artırdı ve takım 2020 senesinde Team Bahrain McLaren adı altında mücadele edecek.

Takım, 30 tane Tour de France etap galibiyeti bulunan 2011 Dünya Yol Yarış şampiyonu Mark Cavendish’i 2020’de kadrosuna kattı

Çeviri: Efe Kahya

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Editör Alex Kalinauckas

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