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Mercedes toplantıları hakkında Wolff: ''Williams olduğumuzu sanardınız''

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Toto Wolff, seanslardan sonraki toplantılar dinlenseydi, Mercedes'in Williams olduğu düşünülürdü yorumunu yaptı.

Mercedes toplantıları hakkında Wolff: ''Williams olduğumuzu sanardınız''

Mercedes, 2014'te başlayan turbo hibrit döneminin ilk yılından beri en başarılı takım oldu ve yedi yıl boyunca hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluklarını firesiz kazandılar. Ancak Alman takım bu sezonki ilk altı yarıştan sonra kendilerini Red Bull'un arkasında buldu.

Ancak bu, Mercedes'in yıllar boyunca elde ettiği inanılmaz başarıları unutturmuyor ve takım patronu Wolff da bu başarıların nasıl mümkün kılındığını anlattı.

Oxford Üniversitesi'nin 'Leadership in Extraordinary Times' (Olağanüstü Zamanlarda Liderlik) adlı etkinliğinde konuşan Wolff, şu ifadeleri kullandı: "Birinci ve ikinci bitirdiğimiz bir hafta sonunun ardından yaptığımız toplantıları dinlediğinizde, bunun Williams'ın 10. bitirdiği bir yarıştan sonra yaptığı toplantı olduğunu düşünürsünüz."

''Bunu kibirli bir şekilde söylemiyorum. Her zaman yeterince iyi olmadığımıza inanırız ve bazen başarımızı koruyabilmek için kendimize karşı acımasız davranırız.''

''Eğer bunları yapmazsanız, bir şirket olarak gelişemeyeceğinizi söylerler ve bu, hepimizin bu şirketi yönetmesiyle başlar.''

Wolff, gerçekleri söylerken "acımasız" olmanın önemli olduğunu çünkü bu anlardan ders çıkarıldığını da ekledi.

''Acımasız şekilde dürüst olmalıyız. Hatalarımızdan öğrenebilmeliyiz çünkü sadece iki seçeneğimiz var.''

''Bir hata yapıp, bunun üzerini örtebiliriz veya bu fırsatı gelişmek ve öğrenmek için kullanabiliriz.''

''Yarışta yaşanılan acı verici anlar, en çok gelişme gösterdiklerimizdir.''

''Bu açıdan, her hafta sonu neler olduğunun acımasız bir analizini yapmalıyız ve sonrasında öğrendiklerimizi bir sonraki yarışta ve araca gelecekte yapılacak gelişimlerde kullanmalıyız.''

''Bu yüzden, birbirimize karşı dürüst olmalıyız çünkü hepimiz aynı hedefi paylaşıyoruz, güvenli bir çevre yaratıyoruz ve problemleri çözerken kolektif zekamızı kullanıyoruz.''

 

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