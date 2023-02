Mercedes testlerin son günü öncesi ciddi değişiklikler yapmış

Bahreyn'deki testlerde geçen yılki gibi dalgalanma sorunundan muzdarip olduğu görünmeyen W14, özellikle ilk gün hem Lewis Hamilton-George Russell ikilisine, hem de genel olarak takımın kendisine umut vermişti.

Ancak Cuma günü ciddi denge sıkıntılarıyla karşılaşan ve Russell ile bir hidrolik sorunu yaşayarak günü erken kapatan takım, günü iki saniye geride tamamlamalarının ardından şok geçirdi.

Günün ardından acil bir toplantı gerçekleştiren Mercedes, son gün ise C4-C5 lastiklerle iyi bir tempo tutturmayı ve istikrarlı turlar atmayı başardı.

Cuma gecesi gerçekleşen toplantının ardından sıkı çalıştıklarını söyleyen Andrew Shovlin, "Araç üstünde bazı değişiklikler yapmak ve ayar anlamında yönümüzü yeniden belirlemek için gece boyunca epey çalıştık."

"İlerleme kaydetmiş gibi görünüyoruz; her iki pilot da aracın çok daha iyi hissettirdiğini ve denge anlamında hem tek turda, hem uzun sürüşlerde ihtiyaç duyduklarına yakın olduklarını söylediler."

"Hız anlamında halen yapmamız gereken işler olduğu açık, yine de son gün hangi kısımlara odaklanmamız gerektiği konusunda bize tutarlı bir resim sunmakta."

"Yarıştan önce [test boyunca] topladığımız verileri gözden geçirip daha iyi bir tur zamanı elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Lewis Hamilton and George Russell believe they have made progress with Mercedes' W14

Photo by: Mark Sutton