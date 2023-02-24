Mercedes testin ikinci gününde hidrolik sorunu yaşadı
Mercedes, testin ikinci gününde yaşadığı hidrolik sorununun ardından günü erken kapattı.
Mercedes sabah bölümünde Lewis Hamilton'la piste çıkmış ve İngiliz pilot sorunsuz şekilde 72 tur atmayı başarmıştı.
Öğleden sonra direksiyona George Russell geçti ve 26 tur attıktan sonra, "hidrolik sorunu" uyarısıyla aracını kenara çekti.
Takım çalışanları aracın yanına geldi ve W14 çekiciye bindirilerek garaja götürüldü. Yapılan incelemede W14'te hidrolik problemi olduğu doğrulandı.
Sorunun bugün çözülmesi pek mümkün olmadığı için de Mercedes, günü erken kapatmayı seçti. Takım testlere yarın kaldığı yerden devam edecek.
Böylelikle Mercedes günü 98 turla kapatmış oldu.
George Russell, Mercedes
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