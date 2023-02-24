Önceki / İyimser olmayan Wolff: "Diğer araçlarla benzer bir tasarıma geçebiliriz" Sonraki / Sainz: "Her şey sorunsuz geçti"
Formula 1 Haberler

Mercedes testin ikinci gününde hidrolik sorunu yaşadı

Mercedes, testin ikinci gününde yaşadığı hidrolik sorununun ardından günü erken kapattı.

Ekleyen:
, Editör
Mercedes testin ikinci gününde hidrolik sorunu yaşadı
Haberi dinle

Mercedes sabah bölümünde Lewis Hamilton'la piste çıkmış ve İngiliz pilot sorunsuz şekilde 72 tur atmayı başarmıştı.

Öğleden sonra direksiyona George Russell geçti ve 26 tur attıktan sonra, "hidrolik sorunu" uyarısıyla aracını kenara çekti.

Takım çalışanları aracın yanına geldi ve W14 çekiciye bindirilerek garaja götürüldü. Yapılan incelemede W14'te hidrolik problemi olduğu doğrulandı.

Sorunun bugün çözülmesi pek mümkün olmadığı için de Mercedes, günü erken kapatmayı seçti. Takım testlere yarın kaldığı yerden devam edecek.

Böylelikle Mercedes günü 98 turla kapatmış oldu.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

paylaşım
yorumlar

İyimser olmayan Wolff: "Diğer araçlarla benzer bir tasarıma geçebiliriz"

Sainz: "Her şey sorunsuz geçti"
Daha fazlası
Ezel Tan
Szafnauer: "Dolu depoyla turluyoruz"

Szafnauer: "Dolu depoyla turluyoruz"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Szafnauer: "Dolu depoyla turluyoruz" Szafnauer: "Dolu depoyla turluyoruz"

Horner: "Ferrari'nin aracı çok hızlı görünüyor"

Horner: "Ferrari'nin aracı çok hızlı görünüyor"

Formula 1

Horner: "Ferrari'nin aracı çok hızlı görünüyor" Horner: "Ferrari'nin aracı çok hızlı görünüyor"

Alonso: "Zamana ihtiyacımız var"

Alonso: "Zamana ihtiyacımız var"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Alonso: "Zamana ihtiyacımız var" Alonso: "Zamana ihtiyacımız var"

Son Haberler

2023 Bahreyn testleri 3. gün: Testlerin en hızlı derecesi Perez'den geldi, Hamilton ikinci

2023 Bahreyn testleri 3. gün: Testlerin en hızlı derecesi Perez'den geldi, Hamilton ikinci

F1 Formula 1

2023 Bahreyn testleri 3. gün: Testlerin en hızlı derecesi Perez'den geldi, Hamilton ikinci 2023 Bahreyn testleri 3. gün: Testlerin en hızlı derecesi Perez'den geldi, Hamilton ikinci

Szafnauer: "Dolu depoyla turluyoruz"

Szafnauer: "Dolu depoyla turluyoruz"

F1 Formula 1

Szafnauer: "Dolu depoyla turluyoruz" Szafnauer: "Dolu depoyla turluyoruz"

Horner: "Ferrari'nin aracı çok hızlı görünüyor"

Horner: "Ferrari'nin aracı çok hızlı görünüyor"

F1 Formula 1

Horner: "Ferrari'nin aracı çok hızlı görünüyor" Horner: "Ferrari'nin aracı çok hızlı görünüyor"

Cape Town E-Prix: Da Costa inanılmaz geçişlerle kazandı, Wehrlein yarış dışı kaldı!

Cape Town E-Prix: Da Costa inanılmaz geçişlerle kazandı, Wehrlein yarış dışı kaldı!

Formula E

Cape Town E-Prix: Da Costa inanılmaz geçişlerle kazandı, Wehrlein yarış dışı kaldı! Cape Town E-Prix: Da Costa inanılmaz geçişlerle kazandı, Wehrlein yarış dışı kaldı!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.