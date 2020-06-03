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Formula 1 / Son dakika

Mercedes ters grid planını reddetme sebebini açıkladı

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Mercedes ters grid planını reddetme sebebini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
3 Haz 2020 19:17

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımlarının ters grid sıralama yarışlarının bu sene yapılması üzerine hazırlanan planı neden desteklemediğini açıkladı - sporun daha heyecanlı olması için "kılıflara" sahip olmaması gerektiğini belirtti.

F1 takım patronları, bu sene yapılacak çifte yarışların ikinci yarışının, tekrar eden yarışları daha heyecanlı yapmak adına, ters grid düzeninde yapılması fikrini tartıştılar.

Ancak pek çok takımın bu fikre destek vermesine rağmen Mercedes, fikre karşı olduğunu belirtti ve planı kabul etmek istemediklerini söyledi.

F1'in kuralları değiştirmek için oy birliği desteğine ihtiyacı olması ile beraber, planın arkasındaki momentum kaybedildi ve tüm sezon boyunca standart format kullanılacak.

Çarşamba günü belirli medya mensuplarına telekonferans yoluyla konuşan Wolff, Mercedes'in ters grid deneyini deneme konusunda isteksiz olmasının üç net sebebinin olduğunu söyledi.

Wolff sözlerine şu şekilde devam etti: "Formula 1'de, daha önce analiz edilip reddedilen fikirleri geri çıkartıp tartışmak büyük bir moda oldu. Aynı şey yapılmaya devam ediliyor."

"Daha sonrasında da biri bunun iyi bir fikir olduğuna inanıyor ve bu fikir tekrardan masaya geliyor. Bu yüzden buna karşı olmamız konusundaki sebeplere bakmalısınız, ve bu konuda üç tane kritik sebebe sahibiz."

"Öncelikle, inancıma göre F1 bir meritokrasidir (bireysel üstünlüğe dayalı yönetim sistemi). En iyi makinede bulunan sürücü kazanır. Daha heyecanlı bir yarış rekabeti yaratmak için tüm gridin yerini değiştirmeye gerek yok."

"İkinci sebep, Turing araç yarışlarından biliyorum ki bir yarıştan alınan sonucun ikinci yarışı etkilediği sistemlerde stratejiler büyük bir öneme sahip."

"Sadece düşünün, sürücülerinizden biri ilk Spielberg hafta sonunun pazar günü yapılan yarışında iyi bir performans sergilemiyor ve aracı yarıştan çekiyorsunuz. O araç, sıralama yarışında pole pozisyonunda başlayacak olan araç olacak."

"Ve eğer o araç, sıralama yarışında orta takım araçlarının önünde pole pozisyonunda başlıyorsa, kesinlikle yarışı kazanacak. Ortadaki araçlar ise ellerinden geldiğince savunma yapıp geçiş şansı tanımayacaklar."

"Ve böylece arkadan gelen hızlı araçların yarış dışı kalma riskleri artacak ve bu da şampiyonayı etkileyebilir."

"Daha sonrasında da üçüncü sebep olarak, saf performans açısından bakarsak, en hızlı araç kimin olursa olsun, ki bu sadece bizim olduğumuz anlamına gelmiyor, ikinci ve üçüncü en hızlı araçlara kıyasla daha büyük bir ceza almış gibi olacaklar, çünkü önden başlayamayacaklar."

"Biliyoruz ki genelde takımlar arasındaki farklar çok büyük değil, bu yüzden bu çözüm bazı takımlara avantaj tanımak için fırsatçı bir çözüm."

Red Bull takım patronu Christian Horner, F1'in format deneme konusunda elinde olanfırsatlarını kullanmamasının büyük bir hüsran olacağına dikkat çekmişti. Wolff ise taraftarların bile ters grid uygulamasını istemediği konusunda çok net olduğunu belirtti.

"Daha önce de dediğimiz gibi, şu anda - ilginç bir şekilde - taraftarların bile desteğini almayan formatları denemek için doğru zaman değil. Yaptığımız ankette, taraftarlardan sadece %15'i ters grid uygulamasına ilgi gösterdi."

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Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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