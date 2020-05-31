Mercedes, ters grid fikrine karşı çıktı

Son senelerde ters grid fikri birçok kez gündeme geldi ancak çoğu zaman takımlar buna karşı çıktılar. Bu konsept, cuma günü takım patronları, FIA ve F1 arasında gerçekleşen toplantıda yeniden gündeme geldi.

Konseptin iki yarış gerçekleştirilmesi planlanan Avusturya ve Britanya'da 2. yarışlarda test edilmesi hedefleniyor ancak bu kural değişikliğinin olması için önce tüm takımlar tarafından, ardından FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Bu konuda resmi oylama gelecek hafta yapılacak.

Cuma günkü toplantıda 8 yarışlık Avrupa takviminin nasıl olacağı, kapalı kapılar arkasında yarış prosedürlerinin nasıl olacağı görüşüldü. Bunun dışında ters grid yarışı da gündeme geldi.

Televizyon şirketleri, aynı pistte 2. yarış yapmanın değerini sorguladığı için Liberty Media, bu fikri test etmenin çok iyi bir şey olabileceğini belirtti. Ortaya atılan öneriye göre Avusturya ve Silverstone'da gerçekleştirilecek 2. yarışlar öncesinde sıralama yarışları yapılabilir. Formatın nasıl olabileceğine dair birçok fikir gündeme geldi. Sonuç olarak prosedür taslağını FIA'nın belirlemesi ve cumartesi günü daha fazla değerlendirme için takımlara göndermesi istendi.

Ortaya çıkan plan, Avusturya ve Silverstone'daki 2. hafta sonunda cumartesi günü 30 dakikalık bir sıralama yarışı yapılması, o yarışın start pozisyonlarının şampiyonadaki sıralamanın tersi şeklinde olması yönünde. Yarışın ardından araçlar, sıralamalarda olduğu gibi kapalı parka alınacak ve hafta sonunun diğer bölümleri normal şekilde ilerleyecek.

1. antrenman, 2. antrenman ve 3. antrenman seansları normalde olduğu gibi yapılacak, 3. antrenman seansında vites kutusu değişikliği gibi durumlar için verilen cezalar pazar günkü yarışta uygulanacak.

Bu planın hayata geçmesi halinde 12 Temmuz'da yapılması planlanan 2. Avusturya yarışı için sıralama yarışı, ilk yarışın sonucuna göre belirlenecek. Yani ilk yarışta en erken yarış dışı kalan ya da yarış dışı kalmayan olması halinde sonuncu olan isim, 2. hafta sonundaki sıralama yarışına pole pozisyonundan başlayacak. İlk ters yarış için şampiyonadaki pozisyonu belirleme zor olsa da Silverstone'daki 2. yarış için puan tablosuna göre sıralama belirlemenin daha kolay olması bekleniyor.

Şu an için sadece Red Bull Ring ve Silverstone'da ikişer yarış planlanıyor. Ancak sezonun sonunda Bahreyn'de de çift yarış planlanıyor ve deniz aşırı bazı yarışlar yapılmazsa, Avrupa'daki bazı pistlerde tekrar yarış olabileceği düşünülüyor.

FIA normalde COVID-19 döneminde hızlı kural değişikliği yapabilmek için % 60 evet yani çoğunluğun onay vermesinin yeterli olacağı düzenlemesini getirdi ancak bu "acil" kural değişiklikleri için geçerli. Ters grid planı, bu tür bir değişiklik olarak kabul edilmiyor. Bu yüzden kısa vadede değişiklik için tüm takımların onay vermesi gerekiyor.

Ferrari dahil takımların çoğunluğu bu fikri onayladığı, ancak Mercedes'in karşı çıktığı düşünülüyor. Ancak Mercedes dışında da planı daha fazla değerlendirmek isteyen takımlar var.

Çarşamba günü F1 sportif çalışma grubu toplantısı olduğu için, önümüzdeki haftanın başında hızlı bir şekilde karar alınması gerekiyor.

Mercedes'in bu sene de en güçlü takım olması bekleniyor. Bu yüzden açık bir şekilde bu değişikliği istemiyor.

2020 F1 sezonunun Avrupa takviminin pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Açıklanacak takvimde 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek Avusturya GP ile 6 Eylül'de gerçekleştirilecek İtalya GP arasındaki yarışlar yer alacak.