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Formula 1 / Haberler

Mercedes'in teknik direktörü değişiyor, Allison yeni CTO olacak!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Mercedes, Formula 1 teknik departmanında yeniden yapılanmaya gittiğini ve teknik direktör James Allison günlük sorumluluklardan uzaklaşarak, farklı bir rolde görev alacağını duyurdu.

Mercedes'in teknik direktörü değişiyor, Allison yeni CTO olacak!

2017'nin başında Mercedes'e katılan Allison, 1 Temmuz'dan itibaren Mercedes'in yeni Teknik Bölüm Başkanı olacak ve uzun vadeli stratejik planlamalardan sorumlu olacak. Fakat artık teknik direktörlük görevini üstlenmeyecek ve haliyle gündelik rollerinden uzaklaşmış olacak.

Bu görev değişikliğiyle beraber, mevcut teknoloji direktörü Mike Elliott da Allison'ın yerine teknik direktör rolüne geçecek.

Daha önce Renault ve McLaren'da çalışan Elliott, 2012 yılında Mercedes'e aerodinami şefi olarak katıldı ve daha sonra 2017'de mevcut pozisyonuna geçti.

Mercedes, değişimin mevcut aracın performansıyla ilgili olmadığını, aksine 2022 kuralları öncesinde daha uzun vadeli planlar yapabilme stratejisinin bir parçası olduğunu duyurdu.

James Allison'ın Mercedes'le olan teknik direktörlük anlaşması 2021 sonunda bitiyordu.

Takım patronu Toto Wolff, Allison'ı takımda tutmaya devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi ve ekledi: "2017'de Mercedes'e katıldığından bu yana James, takımımız için olağanüstü bir teknik lider oldu ve performansımıza muazzam bir katkıda bulundu. Sahip olduğu büyük tutku ve kararlılığı, detaycı uzmanlığı ve olağanüstü ahlaki karakteriyle birleştirdi."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and James Allison, Technical Director, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and James Allison, Technical Director, Mercedes AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“Bir süredir teknik direktör olarak yürüttüğü görevin, bu yılın ardından sona ereceğini biliyorduk ve onu motor sporları ailemizde tutabilmek adına, bu yeni role sahip olduğumuz için çok mutluyum."

"Önümüzdeki yıllarda benim için önemli bir fikir partneri olacak ve birlikte başarmamız gereken hâlâ çok şey olduğunu biliyorum.”

Allison, başkalarının yükselmesini engellemek ve önlemek yerine yeni bir pozisyona geçmek için doğru zamanın geldiğini söyledi.

"İnsanların bu spordaki üst düzey rollerde belli bir ömre sahip olduklarına inanıyorum ve hem organizasyon hem kendim için bayrağı devretmek adına adına doğru zamanın geldiğini hissederek direktör rolümden ayrılmayı seçtim."

"Teknik Direktör olarak geçirdiğim bu 4.5 yıldan çok keyif aldım ve bu süre zarfında ekibin teknik çalışmalarını yönetmek gerçek bir ayrıcalıktı"

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Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

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