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Mercedes teknik şefi Mike Elliott, F1 takımından ayrılıyor!

Mercedes, Salı günü yaptığı açıklamada, takımın teknik şefi Mike Elliott'un motor yarışlarındaki bir sonraki adımını düşünmek üzere Formula 1 takımından ayrıldığını duyurdu.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
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Mike Elliott, Technology Director, Mercedes-AMG, in a Press Conference

McLaren ve Renault/Lotus'ta geçirdiği dönemlerin ardından 2012 yılında aerodinamik şefi olarak Mercedes'e katılan Elliott, Mercedes'in turbo hibrit döneminde F1'de elde ettiği başarıda önemli bir rol oynadı.

Ancak mevcut sözleşmesinin bu yılın sonunda bitecek olması ve bu yılın başlarında James Allison ile yaptığı iş takasıyla teknik direktörlük görevinden ayrılan Elliott, artık kariyerindeki sıradaki adımı atmasının zamanı geldiğine karar verdi.

Elliott duyuruyu Pazartesi akşamı fabrika çalışanlarına yaptı ve şimdi kariyerinde bir sonraki adımın ne olacağına karar vermeden önce bir süre ara verecek.

Kararı hakkında konuşan Elliott, 23 yıl boyunca aralıksız çalıştıktan sonra F1'in yoğunluğundan biraz uzaklaşmak istediğini söyledi.

Elliott, "Mercedes takımının bir parçası olmak kariyerimin en büyük ayrıcalıklarından biriydi."

"Bu süre zarfında, yarış kazanmak için bir araya gelen bir grup insandan, ilk şampiyonluktan, art arda sekiz takımlar şampiyonluğu kazanmaya kadar büyümesine tanık oldum. Bu yolculuğa katkıda bulunduğum için gurur duyuyorum."

"Her ne kadar son iki sezonda arzu ettiğimiz şekilde yarışlar kazanamamış olsak da, bu sezonlar bizi başka pek çok açıdan test etti ve performansımızı nasıl sağladığımıza ilişkin temel varsayımlarımızı sorgulamaya zorladı."

"Geçtiğimiz altı ay boyunca, takımın bir sonraki başarı döngüsünün temellerini oluşturmasını umduğumuz teknik stratejiyi geliştirmekten büyük keyif aldım." 

Mike Elliott, Technology Director, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mike Elliott, Teknoloji Direktörü, Mercedes-AMG

"Mercedes'ten sonraki adımımı atmak için - önce bu sporda 23 yıl boyunca durmaksızın çalıştıktan sonra durup bir değerlendirme yapmak ve ardından bir sonraki mücadelemi bulmak için - doğru zamanın şimdi olduğuna karar verdim."

"Takım arkadaşlarıma birlikte geçirdiğimiz harika 12 sezon için teşekkür ediyor ve önümüzdeki yıllarda da başarılar diliyorum." dedi.

Mercedes patronu Toto Wolff, Elliott'un takıma katkısını ilk övenlerden biri oldu.

Wolff, "Mike son on yılda takımın başarılarının temel taşlarından biri oldu ve bugün ona gerçekten karışık duygularla veda ediyoruz."

"Mike son derece zeki bir teknik beyin ve harika bir takım oyuncusu; sadece yarış otomobillerinin kazanmasına değil, aynı zamanda takımımızın kültürünün oluşturulmasına da güçlü bir katkıda bulundu."

"Ancak diğer taraftan, Mercedes'in ötesinde yeni maceralara hazır olduğu da açık - bu yüzden bunun onun için de doğru adım olduğunu biliyorum."

"Son 11 yılda takıma kattığı çaba, bağlılık ve uzmanlık için teşekkürlerimizle ve gelecek için en iyi dileklerimizle bugün takımdan ayrılıyor." dedi.

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