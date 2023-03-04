Mercedes tek turda araçtan en iyisini çıkarmakta zorlanıyor
Mercedes pilotları, aracın tek tur performansının yarışa kıyasla daha kötü olduğunu düşünüyorlar.
Mercedes pilotları cuma günü özellikle tek turda araçtan en iyisini çıkarmakta zorlandılar. Lewis Hamilton biraz daha memnundu fakat araç tempo anlamında en iyi noktada değil gibi görünüyor.
Günün ardından konuşan Hamilton, "Açıkçası üzerinde çalışmamız gereken çok şey var."
"Testlerde bazı rakiplerimizin gerisinde kaldığımızı biliyorduk ve bugün çok daha geride olduğumuzu gördük."
"Bu gece başımızı önümüze eğeceğiz, verileri gözden geçireceğiz ve yarın için bazı adımlar atmaya çalışacağız."
"Gece boyunca performans anlamında ileriye gidip gidemeyeceğimizi görmemiz gerekiyor."
"Ayar anlamında, aracı en iyi noktaya getirdiğimi düşünüyorum. Şu anda yarış temposunda Ferrari'ye yakınız fakat Red Bull ve Aston Martin'in gerisindeyiz."
"Bu herkes için zor bir durum. Takımdakilerin olmak istediği yer burası değil."
"Herkes çok sıkı çalışmaya devam ediyor. Bunu sürdürmeli ve kendimizi tekrar doğru yola sokmalıyız." dedi.
George Russell, Mercedes W14
Fotoğraf: Erik Junius
George Russell ise araçla büyük adımlar atabilecekleri görüşünde.
"Bugün elimizde, bu gece inceleyebileceğimiz pek çok veri var. Testlerden bugüne kadar bazı büyük değişiklikler yaptık, bu nedenle bunların beklediğimiz gibi çalışıp çalışmadığını değerlendirmemiz gerekiyor."
"Aracı geçen haftaya göre biraz daha farklı bir aralığa getirdik; Artık daha iyi hissettiriyor ama bu her zaman daha hızlı olduğu anlamına gelmiyor."
"Şu anda yarış tempomuz, sıralama turlarına kıyasla daha iyi. Daha fazla tur zamanı bulmamız gerektiği için bu konu üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Sıralamada tam olarak nerede olduğumuzu söylemek zor fakat zaman tablosunda bugün olduğumuzdan daha yukarıda olmak istiyoruz."
"W14'le sadece dördüncü günümüz, bu yüzden onu doğru aralığa getirdiğimizden ve ondan en iyi şekilde faydalandığımızdan emin olmamız lazım."
Andrew Shovlin de "Sıralama tempomuzun, yarış temposuna kıyasla daha büyük bir problem olduğunu söylemek gerekiyor ancak ikisi de yeterince iyi değil."
"Bu yüzden yapmamız gereken bazı işler var. Gece boyunca değerlendireceğimiz bazı fikirler olacak, umarım paketi bize yardımcı olacak şekilde değiştirebiliriz." dedi.
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