Mercedes: "Tek lastik kullandığımız için geride kaldık"

Test edilen formatta takımların ve sürücülerin elinde daha az lastik hamuru bulunuyor. Bu da atılan turları ve tur sürelerini etkiliyor.

Örneğin cuma günü bazı takımlar tek bir lastik setiyle turladı ve Mercedes bunlardan biriydi. Alman üretici bundan ötürü iki araçla birden ilk onun dışında kaldı.

Cuma gününün ardından konuşan Andrew Shovlin, sonuçtan endişeli olmadığını çünkü bunun lastiklerle ilgili olduğunu dile getirdi.

Shovlin şöyle konuştu: "Kırmızı bayrağın zamanlaması ve yağmurun gelmesi nedeniyle ilk seansı çok fazla kullanamadık."

"İkinci seansa az kullanılmış bir orta hamur taşıdık; bu hamurla sıralama temposu üzerinde çalıştık ama daha çok yarış temposuna odaklandık."

"Çoğu takım bugün ikinci bir lastik seti kullandı. Oysa biz bunu yapmamayı tercih ettik. Zaman tablosunda daha üst sıralarda yer almamamızın ana nedeni bu."

"Üçüncü antrenmanda iki yeni lastiğimiz olacak ve sıralama turlarına hazırlıkta bunun faydasını göreceğiz."

"Hem tek turda hem de yarış temposunda araç dengesi ile ilgili yapılacak çok iş var, grid çok yakın göründüğü için bunu yapmak faydalı olacak."

"Ayrıca sıralama turlarının her bölümünde farklı hamurlar kullanacağız, bu da piste çıkış turlarının sürekli olarak değiştirilmesi ve ayarlanması anlamına geliyor."

"Bu gece tüm verileri gözden geçireceğiz ve yarın ne yapabileceğimize bakacağız."