Mercedes, takımlar şampiyonasında arka arkaya sekizinci kez şampiyon oldu

Mercedes, pazar günü gerçekleştirilen yarışa, önemli bir puan avantajıyla gelmişti ve Red Bull'un şampiyon olabilmesi için adeta bir mucizeye ihtiyaç vardı.

Pazar günü Max Verstappen kazanıp, pilotlar şampiyonasında mutlu sona ulaşsa da, takımlar şampiyonasında gülen taraf Mercedes oldu.

Alman üretici, Sergio Perez'in yarış dışı kalmasıyla birlikte, yarış daha bitmeden şampiyonluğunu ilan etmişti.

Böylelikle arka arkaya şampiyonluk sayılarını 8'e çıkardılar. Mercedes, 2014'ten bu yana tüm takımlar şampiyonası savaşlarını kazandı.

Bu, Mercedes'in artık McLaren'ı yakaladığı ve tüm zamanların en çok şampiyon olan dört takımından birisi olduğu anlamına geliyor.

Eğer bir şampiyonluk daha alırlarsa, bu alanda Williams'ı da yakalayacaklar.

F1'de şampiyon olan takımlar:

Sıra Takım Şampiyonluklar Toplam 1 Ferrari 1961 1964 1975 1976 1977

1979 1982 1983 1999 2000

2001 2002 2003 2004 2007

2008 16 2 Williams 1980 1981 1986 1987 1992

1993 1994 1996 1997 9 3 McLaren 1974 1984 1985 1988 1989

1990 1991 1998 8 4 Mercedes 2014 2015 2016 2017 2018

2019 2020 2021 8 5 Lotus 1963 1965 1968 1970 1972

1973 1978 7 6 Red Bull 2010 2011 2012 2013 4 7 Cooper 1959 1960 2 8 Brabham 1966 1967 2 9 Renault 2005 2006 2 10 Vanwall 1958 1 11 BRM 1962 1 12 Matra 1969 1 13 Tyrrell 1971 1 14 Benetton 1995 1 15 Brawn GP 2009 1