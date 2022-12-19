Mercedes: "Takımdaki kazanma kültürü, sorunları atlatmamıza yardımcı oldu"
Mercedes pist kenarı mühendislik şefi Andrew Shovlin, zor bir yılı geride bıraktıklarını; yine de toparlanmayı başardıklarını ve gelecek yıl rekabetçi olabileceklerini söylüyor.
Geçtiğimiz sezon ön gruptan uzaklaşan ve uzun bir süre ancak podyum mücadelesi verebilen Mercedes, her ne kadar Brezilya'daki galibiyetle 2012'den bu yana devam eden galibiyet serisini devam ettirse de sekiz sene sonra şampiyonluğa resmi olarak veda etmek durumunda kaldı.
İlk yarışlarda dalgalanma sorunundan ciddi anlamda etkilenen takım, bu sorunu çözdükten sonra ise performans anlamında geri kalmalarını sağlayan sıkıntılara odaklanmak durumunda kaldı. Sezonun ikinci yarısına sıkıntıları neredeyse tamamen çözerek giren takım, 2023 sezonuna umutla bakıyor.
Etkileyici bir geri dönüş yaptıklarını söyleyen Shovlin, buna rağmen sezonun birçok kez tatsız ana ev sahipliği yaptığını da itiraf ediyor.
Shovlin, "Bu yıla bakıp çok memnun olmak zor. Zor bir yıl geride kaldı. Neyse ki takımdaki kazanma kültürü bunu atlatmamıza yardımcı oldu, hiçbir zaman kendi başarımıza kendimizi kaptırmadık."
"Her yarışa pole pozisyonunda olma ve kazanma şansıyla gittiğimiz yıllardan, birdenbire orta sıralarda yarıştığımız gerçeğine adapte olmakta oldukça hızlı davrandık, bence bununla oldukça iyi başa çıktık."
"Oldukça rahatsız edici anlar yaşadık. Takımın ve şirket sahiplerinin beklentileri yüksek, dolayısıyla sezonun ilk bölümünün standartlarımıza göre kabul edilebilir olmadığını biliyorduk."
"Ancak takım şu anda gelecek yıl rekabetçi olabilecek bir konumda. Her zaman söylediğimiz şey, kazanmaya değil öğrenmeye odaklanacağımızdı. Bu konuda ilerleme kaydetmeye kararlıydık." dedi.
Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes AMG Press Conference
Photo by: FIA Pool
Sorunlarla uğraşmak eğlenceli bir deneyim olmasa da Shovlin, yeni araçlarda neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını anlamak için katlanmak zorunda kaldığı sorunların ileride kendisine avantaj sağlayabileceğine inanıyor.
Shovlin, "İşin gerçeği, çok az güncelleme getirebildiğimiz üç ay geçirdik, bu süreçte her şey öğrenmek ve ne yapmamız gerektiğini bilmekle ilgiliydi."
"Son yarışlarda ise sürekli güncelleme getiriyorduk ve getirdiğimiz her şey çalışıyordu. Sezon başındaki öğrenme sürecinin bu konuda fayda sağladığını düşünüyorum."
"Sanırım ikisi arasında seçim yapabilseydik, her zaman galip gelmeyi ve bununla başa çıkmayı seçerdik. Ama dürüst olmak gerekirse, bu yılın takım için iyi geçtiğini düşünüyorum."
"Sonsuza kadar kazanamayacağımızı ve bir aşamada böyle bir yıl geçireceğimizi biliyorduk. Asıl soru, böyle bir sezon geçirdiğimizde ne yapacağımıza yönelikti."
"Bu yüzden ilginç bir yılı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Çok şey öğrendik. Bundan en iyi şekilde faydalanıp faydalanmadığımızı gelecek yıl göreceğiz." dedi.
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