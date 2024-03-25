Mercedes takım patronu Wolff, Japonya GP'de yer almayacak
Mercedes takım patronu Toto Wolff, 5-7 Nisan arasında gerçekleşecek Japonya Grand Prix'sinde padokta yer almayacak.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
Erik Junius
Wolff ara sıra yarış kaçırmaya yabancı değil, diz ameliyatından sonra geçen yılki Japonya ve Katar yarışlarına da katılmamıştı.
Wolff, Monako'daki evinden takıma uzaktan bağlanacak ve görevleri yarış pistinde bulunan kıdemli üyeler arasında paylaştırılacak.
James Vowles'ın 2022'nin sonunda Williams'a gitmesinin ardından Wolff'un yerinde etkili bir şekilde görev yapacak isim olarak sürücü geliştirme direktörü Jerome D'Ambrosio'nun adı geçiyordu. Ancak Belçikalı ülkesine dönme kararı aldığı için bu sezon sonunda Mercedes'ten ayrılacak.
Wolff daha önce önümüzdeki yıllarda yarış pistlerine bizzat katılımını azaltma niyetinde olduğunu açıkça belirtmişti.
Wolff, 2023'te PA'ya verdiği demeçte, "Hedefimiz gelecek için bir yapı inşa etmek ve bu benim takım için tek sorumluluğum."
"Kendimi birkaç yıl içinde belki 24 yarışa değil de sadece 15 yarışa katılırken görmek istiyorum."
"Ama bu oldukça uzak bir hedef. Kendimi uzun bir süre bu rolde görüyorum ve başka bir şey yapmayı hayal edemiyorum." dedi.
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