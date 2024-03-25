Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Mercedes takım patronu Wolff, Japonya GP'de yer almayacak

Mercedes takım patronu Toto Wolff, 5-7 Nisan arasında gerçekleşecek Japonya Grand Prix'sinde padokta yer almayacak.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Erik Junius

Wolff ara sıra yarış kaçırmaya yabancı değil, diz ameliyatından sonra geçen yılki Japonya ve Katar yarışlarına da katılmamıştı.

Wolff, Monako'daki evinden takıma uzaktan bağlanacak ve görevleri yarış pistinde bulunan kıdemli üyeler arasında paylaştırılacak.

James Vowles'ın 2022'nin sonunda Williams'a gitmesinin ardından Wolff'un yerinde etkili bir şekilde görev yapacak isim olarak sürücü geliştirme direktörü Jerome D'Ambrosio'nun adı geçiyordu. Ancak Belçikalı ülkesine dönme kararı aldığı için bu sezon sonunda Mercedes'ten ayrılacak.

Wolff daha önce önümüzdeki yıllarda yarış pistlerine bizzat katılımını azaltma niyetinde olduğunu açıkça belirtmişti.

Wolff, 2023'te PA'ya verdiği demeçte, "Hedefimiz gelecek için bir yapı inşa etmek ve bu benim takım için tek sorumluluğum." 

"Kendimi birkaç yıl içinde belki 24 yarışa değil de sadece 15 yarışa katılırken görmek istiyorum."

"Ama bu oldukça uzak bir hedef. Kendimi uzun bir süre bu rolde görüyorum ve başka bir şey yapmayı hayal edemiyorum." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Marko: "Tsunoda, Red Bull koltuğu için kendisini daha fazla gelişitirmeli"
Sonraki haber Baba Sainz: "Oğlumla gurur duyuyorum!"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Japonya GP ilk antrenman seansında Ricciardo'nun yerini Iwasa alacak

Japonya GP ilk antrenman seansında Ricciardo'nun yerini Iwasa alacak

Formula 1
Japonya GP
Japonya GP ilk antrenman seansında Ricciardo'nun yerini Iwasa alacak
Sainz: "Gelecek yıl için hâlâ işsizim!"

Sainz: "Gelecek yıl için hâlâ işsizim!"

Formula 1
Avustralya GP
Sainz: "Gelecek yıl için hâlâ işsizim!"
Ricciardo: "Ben kendimi iyi hissediyorum ama sonuçlar tam tersini gösteriyor"

Ricciardo: "Ben kendimi iyi hissediyorum ama sonuçlar tam tersini gösteriyor"

Formula 1
Avustralya GP
Ricciardo: "Ben kendimi iyi hissediyorum ama sonuçlar tam tersini gösteriyor"

Son Haberler

Ferrari ilk güncellemelerini Japonya'ya getirecek, Imola'ya büyük paket hazırlanıyor

Ferrari ilk güncellemelerini Japonya'ya getirecek, Imola'ya büyük paket hazırlanıyor

F1 Formula 1
Japonya GP
Ferrari ilk güncellemelerini Japonya'ya getirecek, Imola'ya büyük paket hazırlanıyor
Andretti'ye göre Russell, Mercedes'in içinde bulunduğu durumla "daha iyi" baş ediyor

Andretti'ye göre Russell, Mercedes'in içinde bulunduğu durumla "daha iyi" baş ediyor

F1 Formula 1
Avustralya GP
Andretti'ye göre Russell, Mercedes'in içinde bulunduğu durumla "daha iyi" baş ediyor
Vettel, Porsche ile WEC testlerine başladı

Vettel, Porsche ile WEC testlerine başladı

WEC WEC
Vettel, Porsche ile WEC testlerine başladı
Japonya GP ilk antrenman seansında Ricciardo'nun yerini Iwasa alacak

Japonya GP ilk antrenman seansında Ricciardo'nun yerini Iwasa alacak

F1 Formula 1
Japonya GP
Japonya GP ilk antrenman seansında Ricciardo'nun yerini Iwasa alacak

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye