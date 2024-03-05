Mercedes, Suudi Arabistan'da "gerçek performansını" anlama hedefinde
Mercedes takım patronu Toto Wolff, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Suudi Arabistan GP'de daha iyi bir performans göstermelerini umuyor.
George Russell, Mercedes F1 W15
Andy Hone / Motorsport Images
Alman üretici, Bahreyn'de inişli çıkışlı bir hafta sonu geçirdi ve soğutma problemleri nedeniyle gerçek performansını sergileyemedi.
Fakat Suudi Arabistan'da her şeyin daha iyi olması hedefleniyor.
Toto Wolff, hafta sonu öncesinde şöyle konuştu: "Bahreyn yarışı bizim için en iyi ifadeyle sönük geçti."
"Antrenman ve sıralama turlarındaki performansımızdan sonra daha güçlü bir hafta sonu geçirmeyi ummuştuk."
"Her iki sürücü de hafta sonunun başlarındaki dengeden ve W15'in temelinden memnundu."
"Ne yazık ki Cumartesi akşamı soğutma tarafındaki performansımız, beklentilerimizle uyumlu değildi."
"Bu da bizi daha henüz yarışın başında dikkatli gitmeye zorladı ve bunu yaptığımız için de lastikler olması gereken derecenin altına düştü."
"Bu da gerçek potansiyelimize yakın bir performans gösterme fırsatını elimizden aldı. Sezona başlamak için sinir bozucu bir yoldu fakat bundan dersler çıkaracağız."
"Şimdi ileriye doğru gitme fırsatımız var. Cidde yüksek hızlı virajların olduğu bir cadde pisti."
"Yeni aracımızla Bahreyn'den çok farklı bir pistte sürüş yapmak iyi olacak."
"Daha tutarlı bir hafta sonu geçirmeyi ve gridin geri kalanına göre gerçek performansımızı anlamayı hedefleyeceğiz.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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