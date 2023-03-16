Mercedes, Suudi Arabistan için "küçük" güncellemeler hazırladı
Mercedes patronu Toto Wolff, bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan Grand Prix'si için küçük güncellemeler hazırladığını söyledi.
Mercedes, 2023 sezonunun ilk yarışında iyi performans göstermekte zorlandı ve bundan ötürü aracın pek de iyi olmadığı yönünde yorumlar başladı.
Fakat takım, aracı geliştirmek adına yoğun çaba sarf ediyor ve Suudi Arabistan'ın araca daha iyi uyabileceği yönünde görüşler var.
Hafta sonu öncesinde konuşan Toto Wolff, şöyle dedi: "Bahreyn performansımız istediğimiz gibi değildi."
"Fakat şu anda bu noktadayız ve araç üzerinde tam gaz çalışıyor, onu anlıyor ve daha iyi bir yere getirmek için çaba gösteriyoruz."
"Bu hepimiz için heyecan verici bir mücadele."
"Bahreyn'den sonra, mücadeleye dönüşümüzü planlamaya başladığımız açık ve dürüst bir tartışmamız oldu."
"Kısa vadede, hızı artırmaya yardımcı olacak bir çözüm bulmak adına kaldırmadık hiçbir taş bırakmayacağız. Uzun vadede ise tekrar ön tarafa çıkmak için araç gelişimine odaklanacağız."
"Fabrikadaki enerji ve kararlılığı şimdiden hissediyorum ve bunun ileride de devam edeceğini biliyorum."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, leaves his pit box
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Motor sporların her şey olabilir, bu nedenle Cidde'de her şeyden en iyi şekilde yararlanmak için çalışmaya, her puan, her pozisyon ve her ondalık için mücadele etmeye devam edeceğiz. Lewis ve George'dan oluşan sürücü kadromuzun en büyük güçlerinden biri de bu. Bizler yarışçıyız ve piste her çıktığımızda elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz."
"Bu hafta sonu Suudi Arabistan'da W14 hakkında daha fazla şey öğreneceğiz, araç özelliklerini ve sınırlamalarını daha iyi anlayacağız."
"Bahreyn'den çok farklı bir piste gideceğiz ve aracın nasıl tepki vereceğini görmek ilginç olacak."
"Araca bazı küçük güncellemeler getiriyoruz: bunlar mücadeleyi doğrudan etkilemeyecek ama bizi doğru yönde götürmeye başlayabilir."
"Fırsat yaratmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım Bahreyn'den daha iyi bir sonuç elde ederiz."
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