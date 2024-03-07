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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Mercedes, Suudi Arabistan GP arka kanadında agresif bir adım attı

Formula 1 takımları, araçlarını Cidde cadde pistinin taleplerine göre daha iyi optimize etmek için çok sayıda yeni çözümle Suudi Arabistan'a geldi.

Matt Somerfield Giorgi Piola
Güncel:
Mercedes F1 W15 arka kanat detayı

Mercedes F1 W15 arka kanat detayı

Giorgi Piola

Yüksek hızlı pist, Bahreyn'deki son yarıştan farklı bir aerodinamik konfigürasyon gerektiriyor; daha düşük yere basma kuvveti ve daha az sürtünmeye sahip araç.

Çoğu durumda, kanat tasarımlarının genel DNA'sı takımların Bahreyn'de kullandıklarıyla uyumludur; kamber, akor ve hücum açısının değiştirilmesiyle, kanatlar piste uygun hale getirilebiliyor.

Ancak Mercedes'in arka kanat tasarımında biraz daha agresif davrandığı ve ana planyanın daha düz olan orta kısmını oldukça yükseltip genişleterek kenar plakasına daha ani bir geçiş yaptığı görülüyor.

Sonuç olarak, üst planyanın düz ön kenardan DRS pivotuna ve ilgili braketlere geçişi de daha ani olmuş ve kenar bölümün geometrisinin de değişmesine neden olmuş.

Takım, DRS podunun etkisini de göz önünde bulundurarak kamber, akor ve hücum açısındaki genel azalma nedeniyle burada daha iyi akış yönetimi aradığı için üst planyanın arka ortasında büyük bir yarı dairesel çentik kırpmış.

Bu değişiklik Mercedes için yeni olsa da aslında F1 için yeni değil. Red Bull, daha önce daha sık kullanılan bu çözümü, yeni nesil araçlarında da V şeklinde kesikle kullanmaya devam etti.

Mercedes W12 rear wing comparison

Mercedes W12 arka kanat karşılaştırması

Fotoğraf: Giorgio Piola

Gördüğümüz gibi, Mercedes 2021'de arka kanatlarının arka kenarında V şeklindeki çentiklerin farklı varyasyonlarını kullanmıştı. Çentiğin boyutları o sırada kullanılan kanat miktarına göre belirleniyordu.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 rear wing detail

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 arka kanat detayı

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari'nin 2023 sezonunda daha yaygın olarak benimsenen V şeklindeki çentik yerine benzer bir yarı dairesel çentik kullanması, Mercedes'in bu tasarım yaklaşımını takip etme kararını etkilemiş olabilir.

McLaren MCL38 rear wing detail

McLaren MCL38 arka kanat detayı

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes'e benzer şekilde McLaren de Cidde'ye yeni bir arka kanat düzeniyle geldi ve V şeklindeki bir düzen yerine daha yarı dairesel bir tasarım hazırladı.

RB F1 Team VCARB 01 rear detail

RB F1 Takımı VCARB 01 arka detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu arada RB , RB20'de bulunandan çok daha küçük V şeklinde bir çentikle de olsa, kardeş takımın yaklaşımını takip etti.

Aston Martin AMR24 rear wing detail

Aston Martin AMR24 arka kanat detayı

Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin, yere basma kuvveti ve sürtünme seviyelerini daha iyi yönetmek için arka kanadında şekilli bir arka kenara sahip, ancak kanadın merkez çizgisinde de V şeklinde bir çentik bulunuyor.

Red Bull Racing RB20 technical detail

Red Bull Racing RB20 teknik detayları

Fotoğraf: Uncredited

Referans olarak, burada V şeklindeki çentiğe sahip olan RB20 arka kanadı yer alıyor. Daha önce de belirtildiği gibi, bu Red Bull için yeni bir şey değil çünkü takım, bu kurallar döneminde bu tür çentikler kullanmayı sürdürdü.

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