Mercedes, süspansiyon güncellemesiyle 'özgürleşti'

Lewis Hamilton ve George Russell W14'ün arka aksı konusunda güven eksikliği yaşadıklarından sık sık yakınıyorlardı. Bu, kısmen kokpitin önceki yıllara göre biraz daha ileride olmasından kaynaklanıyor, ancak herhangi bir çözüm için pilotların tamamen yeni bir şasinin inşa edilmesini beklemeleri gerekiyor.

Yol tutuşu içinse daha acil bir çözüm olarak, daha geleneksel sidepod tasarımına sahip büyük güncellemenin bir parçası olarak Mercedes, geçen ay Monako Grand Prix'si için güncellenmiş bir ön süspansiyon düzeneği taktı.

Yeniden konumlandırılan süspansiyon kolu öncelikle hava akışını ve soğutmayı iyileştirerek yeni sidepod konseptiyle birlikte çalışmak üzere tasarlandı.

Mercedes mühendislik direktörü Shovlin bu konuda şunları söyledi: "Bu geometrilerle oynayarak aero üzerinde bir etki yaratmaya çalışmak ve böylece araçta biraz daha fazla denge elde etmek söz konusu."

"Bu bize muhtemelen daha fazla özgürlük sağladı çünkü bundan önce yaşadığımız sorun, apexte iyi bir ön taraf elde etmek ve sert frenlerde ve virajlarda iyi bir dengeye sahip olmaktı."

"Bu, her zaman çözemediğimiz bir şeydi. Her zaman ya girişte zayıf bir arka kısımla ya da apekste zayıf bir ön tarafla karşılaşıyorduk. Umarım bununla doğru yönde ilerlemişizdir."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, arrives in Parc Ferme Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Shovlin, bütçe sınırı ve aerodinamik test kısıtlamaları sıfırlandığında, özellikle aracın arka kısmındaki süspansiyonun 2024 Mercedes için önemli bir odak noktası olmasını bekliyor.

"Temel olarak bu yıl yeni bir süspansiyon tasarladık. Süspansiyon, araca kazandırılması pahalıya mal olan bir parçadır. Gerçek şu ki, bütçe sınırı nedeniyle her zaman şampiyonanın durumuna bakıyoruz."

"Bu yüzden çok büyük adımlar atacağımızı sanmıyorum."

"Farkına vardığımız şey, aslında burada oldukça zengin bir gelişim kaynağı olduğu. Yani bu programlar işe yarıyor."

"Ancak asıl zorluk her zaman aerodinamik ve araç dinamiklerinin birlikte nasıl çalışacağı ve optimize edileceğidir. Her takım bu tür bir sürece hazırdır."

"Fırsatların nerede olduğuna ve bu ikisini nasıl bir araya getirip tek bir paket olarak çalıştırabilmek de bu durumda büyük bir önem arz ediyor."