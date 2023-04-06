Mercedes, süspansiyon güncellemeleri getirecek

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Hamilton, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde araçla arasında 'bağ hissetmediğini" belirtti. Ayrıca Avustralya GP'sinden önce aracın kokpitinin çok ileride olduğunu ve bunun direksiyon hissini etkilediğini söyledi.

Allison, Mercedes'in Nisan sonundaki Azerbaycan GP'sinden önce programdaki boşluktan yararlanarak W14'ün mekanik unsurlarının yanı sıra devam eden büyük aerodinamik güncelleme üzerinde çalışacağını söyledi.

Allison, "Daha fazla yere basma kuvveti bulmak için rüzgar tünelinde elimizden geldiğince sıkı çalışıyoruz."

"Birkaç hafta önce rüzgâr tünelinde bulduğumuz şeyleri pistte performansa dönüştürmek için çizim ofisinde elimizden geldiğince çok çalışacağız."

"Çizim ofisinde ayrıca araca bazı mekanik parçalar, aracın temel dengesine yardımcı olacağını ve onu daha sürülebilir hale getireceğini düşündüğümüz bazı farklı süspansiyon bileşenleri getirmek için çalışacağız, bu da aracı pilotların sınırları zorlamak için daha fazla güven duyacakları bir şey haline getirecek."

"Önümüzdeki yarış hafta sonlarına hazırlanmamızı sağlayan normal simülasyon rutini üzerinde çalışacağız ve yarış için aracı doğru yere getirdiğimizden emin olacağız." dedi.

Allison, simülasyonda ayarların optimize edilmesinin Azerbaycan için çok önemli olduğunu, çünkü sprint hafta sonu olduğu için ilk antrenmanı sıralamanın takip edeceğini belirtti.

Allison, "Sprint yarışları, sıralama turlarında oldukça iyi bir başlangıç ayarıyla oraya gelebilen takımları gerçekten ödüllendiriyor, çünkü bu tür hafta sonlarında zaman gerçekten çok kısıtlı."

"Üzerinde çalışacağımız şeyler bunlar, ve umarım iyi bir şekilde çalışırız ve birkaç hafta sonra Bakü'de iyi bir performans sergileriz."

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Allison, George Russell'ın sıralamalarda ikinci sırayı aldığı ve Hamilton'ın yarışı bu pozisyonda bitirdiği güçlü Avustralya GP hafta sonunun takım için oldukça iyi olduğunu, ancak Russell'ın güç ünitesi arızasının olumsuzluk yarattığını söyledi.

Allison, "Genel olarak, performans açısından maksimumu elde ettiğimiz ve aracı ileriye taşıdığımız için memnunuz."

"Elbette bu mutluluk, damalı bayrağa sadece bir araçla ulaşmış olmamız ve hafta sonuna kadar çok güçlü bir performans sergileyen George'un yarışta neler yapabileceğini gösterememiş olmasının yarattığı hayal kırıklığı ile azaldı."

"Çok büyük atılımlar yapmadık ama biraz ilerledik. Lider Red Bull'a biraz yaklaştık ve Ferrari'ler ve Aston Martin'lerin bir adım önlerine geçmeye başladık." dedi.

Takımın Avustralya'da gösterdiği formu bir sonraki yarışta tekrarlayıp tekrarlayamayacağı sorulduğunda Allison, iki mekânın farklı zorluklar sunduğunu belirtti.

Allison, "Bu, cevaplaması çok zor bir soru."

"Bunlar çok farklı pistler. Melbourne'da ön aks daha fazla zorlanırken, Bakü'de muhtemelen arka aks daha fazla zorlanacaktır. Çok farklı koşullar söz konusu."

"Araç üzerinde çalışmaya devam ettikçe, Melbourne'dan Bakü'nün farklı zorluklarında yine de iyi bir performans göstereceğimizi düşünmek için bazı nedenlerimiz var."

"Ancak bunu ancak oraya gittiğimizde ve piste çıktığımızda kesin olarak bileceğiz." dedi.