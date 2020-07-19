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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Mercedes sürücüleri, Macaristan'da Red Bull ile olan farka şaşırmışlar

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Mercedes sürücüleri, Macaristan'da Red Bull ile olan farka şaşırmışlar
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
19 Tem 2020 10:07

Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, Macaristan GP hafta sonunda, 2020'nin açılış yarışlarındaki ana rakipleri olan Red Bull ile olan farkları sonrasında şaşırdıklarını belirttiler.

Geçen seneki Macaristan Grand Prix'sinde Max Verstappen ile pole pozisyonunu alan ve Hamilton'a karşı liderlik mücadelesi veren Red Bull, bu sene Hungaroring'de Mercedes'e daha yakın olmayı bekliyordu.

Takım aynı zamanda 2020 sezonunun açılış yarışında, Verstappen'in Bottas'a karşı kurduğu ters strateji ile beraber, galibiyet için mücadele veriyordu, ancak Verstappen daha sonrasında yarış dışı kaldı. Bunun yanında Steiermark GP'de Hollandalı pilot, yarışın ilk turlarında Hamilton'ı takip etmeyi başarsa da yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Hungaroring'deki sıralamalarda pole pozisyonunu, yedinci sıradaki Verstappen'in 1.402 saniye önünde almasına ne kadar şaşırdığı sorulduğunda Hamilton şunları söyledi: "Durumun böyle olduğunu bilmiyordum, ancak bu çok büyük bir fark."

"Onların bu hafta sonu oldukları kadar uzakta olmalarını kesinlikle beklemiyordum."

"Çünkü onların geçen seneki temposunu gördük, burası gücün önde olduğu bir pist değil, daha çok mekanik yol tutuş ve aerodinamik paket ile öne çıktığınız bir pist."

"Onların, bugün gösterdikleri performansa göre daha iyi bir pakete sahip olduklarını düşünüyordum. Ancak attıkları turların iyi veya kötü olup olmadığını bilmiyorum, ancak her şekilde bu gerçekten çok ama çok büyük bir fark."

Hamilton ve Racing Point pilotu Stroll ile beraber, sıralama sonrasındaki basın açıklamasında konuşan Bottas ise şunları söyledi: "Evet, gerçekten çok şaşırtıcı."

"Tabii ki de onların, Avusturya'dakine göre daha yakın olmalarını bekliyordum."

"Seanslarının nasıl gittiği hakkındaki detayları tamamıyla bilmiyorum - iyi ve temiz mi olduğu veya başka sorunlar yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyorum."

"Ancak tüm hafta sonu boyunca bize pek yakın değillerdi - çok şaşırtıcı. Tabii ki de bunun neden olduğu konusundaki detayları bilmiyorum."

Albon ise Red Bull'un sıralama sonucunun, diğerlerinin daha öncesinde daha büyük bir adım atması sebebiyle ortaya çıktığına inandığını söyledi.

"Eğer Mercedes'e, Racing Point'e ve McLaren'e bakarsanız, onlar gerçekten iyi bir gelişim gösterdiler."

"Geçen senekine göre biraz daha yavaşız, çok fazla değil ancak daha yavaşız."

"Aracın 'buralarda daha dengesiz, buralarda ise daha kontrolsüz' olduğunu söylemiyoruz, daha çok 'evet, buralarda yeterince hızlı değiliz' demekle alakalı."

"Ayarlarımızla beraber, milyonlarca mil geride değiliz, bu hafta sonu araçta kullandığımız ayarlar o kadar da kötü değil."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Takımlar Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Luke Smith

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