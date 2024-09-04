Mercedes sürücüleri, İtalya GP'si hafta sonunda W15'in "neredeyse yavaşlaması" nedeniyle şaşkın

Formula 1'in sıralamasının tahmin edilemez göründüğü bir dönemde Lewis Hamilton ve George Russell, Mercedes'in İtalya Grand Prix'sinde neden en iyi performansı gösteremediğini anlamakta zorlanıyor.

Hamilton, Monza'daki ikinci ve üçüncü serbest antrenman seanslarının yanı sıra Q2’de de birinci oldu, ancak o ve Russell sırasıyla altıncı ve üçüncü olarak sıralandılar ve Monza yarışını ancak beşinci ve yedinci olarak bitirebildiler.

Hamilton yarışı kazanan Charles Leclerc'in sadece 22.8 saniye gerisinde kaldı ancak Mercedes'in lastiklerde “daha fazla ufalanma” yaşadığını ve yarış koşullarında tur başına “genellikle bir veya iki onda bir eksik” olduğunu söyledi.

W15'in dengesi sorulduğunda, yedi kez dünya şampiyonu şunları ekledi: “İyiydi, özel bir şey yoktu. Ya sol önü ya da sol arkayı zorluyorsunuz. Hızımız yeterli değildi. Gidip bakmalı ve nedenini anlamaya çalışmalıyız.”

“Ayrıca, Cuma günü daha iyi göründüğümüz için, hafta sonu boyunca daha da yavaşladık, ya da diğerleri daha hızlıydı ya da biz çok hafiftik ve onlar ağırdı, kim bilir?”

Russell'ın nispeten kötü sonucu çoğunlukla ilk turun ilk virajında yaptığı hatadan kaynaklanıyordu, bu da onu kaçış yoluna girmeye zorladı ve hemen yedinciliğe düşürdü. Olayın ardından ön kanat hasarı nedeniyle “büyük miktarda performans” kaybeden Russell, ayrıca planlanandan daha erken bir pit-stop yapmak zorunda kaldı.

Mercedes sürücüsü, bu çilenin zafere ulaşma ya da hatta podyuma çıkma şansına büyük zarar verdiğini ancak bunun zaten çok zor olacağını düşünüyor.

Russell, “Oscar Piastri'nin fren noktasına yakalandım ve frenlere dokundum, kilitlenmeye başladım çünkü ona çok yakındım ve kaçınma eylemi yapmak zorunda kaldım.”

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, the rest of the field as George Russell, Mercedes F1 W15, gets a wheel on the grass at the start Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“Tüm hafta sonunuzun bu kadar hızlı bir şekilde elinizden kayıp gitmesi oldukça üzücü ama sonrasında hızımıza baktığımda McLarenlara ve Ferrari'ye yetişebileceğimizi sanmıyorum.”

“Gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir gündü ama sonuçta hızımız yeterli değildi. Red Bull'un bu kadar hız kaybettiği şu günlerde spor biraz garip. Ferrari Zandvoort'ta ve önceki tüm yarışlarda zorlanıyor gibi görünüyordu, ancak Pazar günü Zandvoort'ta ve bu hafta tüm hafta sonunda çok hızlıydılar, bu yüzden gerçekten bilmiyorum.” dedi.

Bu arada Hamilton, toplam altı McLaren, Ferrari ve Mercedes aracının da Monza'da birbirlerinin onda ikisi içinde kalmasının ardından, küçük de olsa yapılacak güncellemelerin takıma diğer üst düzey takımlara karşı mücadele konusunda yardımcı olacağından umutlu.

“Önümüzdeki birkaç yarış boyunca kesinlikle biraz performans elde edeceğiz”

“Küçük parçalarımız var. Çok büyük bir şey olacak mı bilmiyorum ama umarım biraz daha performansımız olur.” dedi.

Son beş yarışta iki kez kazanan Hamilton, bu nedenle “bir aşamada galibiyet için savaşmak için başka bir şansa” sahip olmayı beklediğini söyledi ve şöyle ekledi: “Biraz ilerleme kaydedersek, Monza’da olduğumuzdan biraz daha iyi olacağımız bazı pistler olacağını umuyorum.”