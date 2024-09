Mercedes sürücüleri, İtalya GP'si hafta sonunda W15'in "neredeyse yavaşlaması" nedeniyle şaşkın

Formula 1'in sıralamasının tahmin edilemez göründüğü bir dönemde Lewis Hamilton ve George Russell, Mercedes'in İtalya Grand Prix'sinde neden en iyi performansı gösteremediğini anlamakta zorlanıyor.

Hamilton, Monza'daki ikinci ve üçüncü serbest antrenman seanslarının yanı sıra Q2’de de birinci oldu, ancak o ve Russell sırasıyla altıncı ve üçüncü olarak sıralandılar ve Monza yarışını ancak beşinci ve yedinci olarak bitirebildiler.

Hamilton yarışı kazanan Charles Leclerc'in sadece 22.8 saniye gerisinde kaldı ancak Mercedes'in lastiklerde “daha fazla ufalanma” yaşadığını ve yarış koşullarında tur başına “genellikle bir veya iki onda bir eksik” olduğunu söyledi.

W15'in dengesi sorulduğunda, yedi kez dünya şampiyonu şunları ekledi: “İyiydi, özel bir şey yoktu. Ya sol önü ya da sol arkayı zorluyorsunuz. Hızımız yeterli değildi. Gidip bakmalı ve nedenini anlamaya çalışmalıyız.”

“Ayrıca, Cuma günü daha iyi göründüğümüz için, hafta sonu boyunca daha da yavaşladık, ya da diğerleri daha hızlıydı ya da biz çok hafiftik ve onlar ağırdı, kim bilir?”

Russell'ın nispeten kötü sonucu çoğunlukla ilk turun ilk virajında yaptığı hatadan kaynaklanıyordu, bu da onu kaçış yoluna girmeye zorladı ve hemen yedinciliğe düşürdü. Olayın ardından ön kanat hasarı nedeniyle “büyük miktarda performans” kaybeden Russell, ayrıca planlanandan daha erken bir pit-stop yapmak zorunda kaldı.

Mercedes sürücüsü, bu çilenin zafere ulaşma ya da hatta podyuma çıkma şansına büyük zarar verdiğini ancak bunun zaten çok zor olacağını düşünüyor.

Russell, “Oscar Piastri'nin fren noktasına yakalandım ve frenlere dokundum, kilitlenmeye başladım çünkü ona çok yakındım ve kaçınma eylemi yapmak zorunda kaldım.”

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, the rest of the field as George Russell, Mercedes F1 W15, gets a wheel on the grass at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images