Mercedes: "Şu anki durumumuz 'kurban kompleksine' dönüşmemeli"

Şampiyonada Ferrari'yi geride bırakarak ikinciliğe yükselmesine rağmen Mercedes, 2023'te 12 yıl sonra ilk kez galibiyetsiz bir sezon geçirdi.

Sezon başında 'zeropod' konseptini koruyan takım, sadece bir yarışın ardından tasarımdan vazgeçmeye karar verdi ve Monako'ya revize edilmiş W14 ile geldi.

Max Verstappen 2023'te 19 yarış kazanarak üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşmış olsa da, Mercedes 2024'te yeni W15 aracıyla Red Bull'a meydan okuma umudunu koruyor.

Performance People podcast'ine katılan Allison, medyadaki şüphecilerin Mercedes'i gelecek yıl eski ihtişamını yeniden yakalama misyonuna ittiğini açıkladı.

Ancak takım üyelerini iki vasat sezonun ardından umutsuzluğa kapılmamaları konusunda uyaran Allison, Mercedes'in F1'in zirvesine geri dönmek için gereken tüm bileşenlere sahip olduğuna olan inancını yineledi.

"İnsanlar 'Bir zamanların büyük takımı şimdi düşüşte' diye düşünse de biz kendi içimizde 'Bırakın konuşsunlar' demeliyiz."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Mechanics bring Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, to the grid

"Bu onların işi, bir şeyler söylemek zorundalar. Ama bizim işimiz onlara yanıldıklarını göstermek."

"Herkes bizim hakkında olumsuz düşünürken onlara yanıldıklarını kanıtlamanın ne kadar iyi hissettireceğini bir düşünün."

"Bunu sineye çekeceğiz ve şöyle diyeceğiz: 'Tamam, doğru, bunun üzerinde çalışacağız ve geri dönüp onlara göstereceğiz."

"Bu, olumsuz bir 'kurban kompleksine' dönüşmediği sürece kesinlikle harekete geçirici bir şey."

"Sessizce gecenin karanlığına gömülmeyeceğiz. Burası olağanüstü yeteneklerle dolu bir yer. Bazı şeyleri yeniden inşa edebileceğimizi ve bir kez daha ön sıralarda yer almayı hak eden bir araç üretebileceğimizi göstermek için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olan insanlarla dolu."