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Formula 1 Çin GP

Mercedes "Şu anda yeterince hızlı değiliz"

Mercedes'ten Andrew Shovlin, takımın şu anda tempo olarak istenilen seviyede olmamasından dolayı Çin GP sonucuna şaşırmadıklarını söyledi.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes, cumartesi günkü sprint yarışında Lewis Hamilton ile ikinci olmayı başarsa da  pazar günkü yarışta ilk beşin dışında kaldı.

Yarışın ardından konuşan Andrew Shovlin şöyle dedi: "Bizim için her halükarda zor bir yarış olacaktı."

"Şu anda yeterince hızlı değiliz ve sıralamalarda da iyi değildik. Finiş pozisyonlarımız bu sabah tam olarak tahmin ettiğimiz noktada."

"George gerçekten daha fazlasını elde edemezdi; onu Ferrari'lerin önüne geçiren iyi bir start aldı fakat ilk stintte arka lastikleri biraz fazla zorladık ve planlanandan daha erken pit stop yapmak zorunda kaldık."

"Bu erken pit stop bizi daha fazla etkileyebilirdi ancak iki Güvenlik Aracı periyodu bizim için yararlı oldu ve lastiklerin ömrünü benzer seviyeye taşıdık."

"Yarış bundan sonra kolaydı. Sainz'ı zorlayacak kadar hızlı değildik ama Fernando'nun önünde kalacak hıza sahiptik."

"Lewis'in yarışı ise kolay değildi çünkü kalkışta yumuşak lastikle pek bir sıra kazanamadı. Daha sonra 2. virajda iç çizgide trafiğe takıldı ve dış çizgideki araçlara geçildi."

"Sprint'ten sonra aracında bazı değişiklikler yapmıştık fakat bunlar aracı geliştirmedi."

"Bu durum sıralamayı ve yarışı zorlaştırdı. Aracı döndürmekte zorlanıyordu ve bunu yapmak için güç kullanmak zorunda kalıyordu, bu da arka lastiklere zarar veriyordu."

"Yarışın ilk bölümünü göz önünde bulundurduğumuzda puan almak bizi rahatlattı."

"Miami'deki bir sonraki yarışta daha iyi bir iş çıkardığımızdan emin olmak için çok çalışacağız."

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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