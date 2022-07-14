Mercedes, Sprint yarışında hasar görmesi halinde Avusturya GP'yi kaçırmaktan korkmuş

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Lewis Hamilton ve George Russell, Avusturya GP hafta sonunda Cuma günkü sıralama seansında kaza yapmışlardı. Hamilton bu kazanın ardından yedek şasiye geçmek zorunda kalmıştı.

Her iki pilot, Cuma günkü kazalarında arka kanatlarını kaybettiler. Bu kazanın ardından Mercedes, Avusturya GP için hazırladığı daha düşük yere basma gücü üreten arka kanadın yedeğini, geriden başlayacağı için Hamilton'a verdi.

Russell ise pek ideal olmayan daha yüksek yere basma gücü üreten arka kanatla devam etmek zorunda kaldı.

Mercedes'in Cumartesi günü iki aracı birden hazırlarken yaşadığı sıkıntı, bütçe sınırının büyük takımları nasıl etkilediğini gösterdi. Takımlar, bütçe sınırı nedeniyle mevcut versiyon parçalardan yeteri sayıda yedek üretemiyorlar.

Mercedes'in yarış sonrasında yayınladığı videoda Elliott, "İki aracınız birden kaza yaptığında, o andan itibaren hafta sonu her zaman çok zorlu geçer."

"Araçlarımız çok fazla hasar aldı. Her iki aracın tabanı kırıldı, her ikisinin arka kanadı kırıldı, süspansiyon çok fazla hasar aldı. Lewis'in aracında ön kanat da hasar gördü ve şasinin kozmetiğinde bazı hasarlar vardı."

"Tamir edilebilecek hasarlardı ancak hafta sonunda tamir edemezdik. Bu yüzden Lewis'in aracını sıfırdan hazırlamak zorunda kaldık ve iki tabandan tek taban hazırlamaya çalıştık. Takabileceğimiz tek bir yedek vardı ve iki kaza yapan tabandan, bir tane tam taban hazırlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorunda kaldık." dedi.

George Russell, Mercedes W13, gets out of his damaged car after crashing out in Q3 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Her iki Mercedes pilotu, Cumartesi günü gerçekleştirilen 2. antrenman seansında tamir edilen araçlarını kontrol etme fırsatı buldular. Elliott, Sprint yarışına girerken, daha büyük kazaların kendilerine ciddi sıkıntı yaratabileceğini bildiklerini kabul etti.

Elliott, "Araçları yeniden hazırladığımız için, ayarlarla yeniden uğraşmak zorunda kaldık ve 2. antrenmanda bunun için oldukça kısıtlı zamanımız vardı. Bu yüzden daha fazla ödün vermek zorundaydık."

"Cuma günü araçlara çok kötü zarar verdiğimiz için, pilotlarımız Sprint yarışında araçlarına zarar verirse Pazar günü yarışamayacağımız bir pozisyondaydık. Tüm bunların dikkate alınması gerekiyordu ve tüm bunlar nedeniyle bazı ödünler vermemiz gerekti." dedi.

Sıralamalar sonrasında başlayan kapalı park kuralları, Sprint hafta sonu nedeniyle Cuma günkü sıralama seansından sonra başladı. Bu kapsamda hasar gören araçların Cumartesi sabah kısıtlı sürede hazırlanması gerekti. Bu olmasaydı, hazır olmayan aracın pilotu Sprint yarışına pit yolundan başlamak zorunda kalabilirdi.

Elliott, "George'u 2. antrenmana 5 dk kala hazırlayabildiğimizi muhtemelen gördünüz. Lewis'i ise seansın ortasında hazırlayabildik."

"Araçları hazırlayabilmek için çok büyük çaba sarf edildi. Lewis'in olayında şaside çok fazla hasar vardı. Aslında sadece kozmetik hasarlarıydı ancak bunlar orada düzeltemeyeceğimiz hasarlardı. Bu yüzden onun aracını Cumartesi sabah sıfırdan hazırlamak durumunda kaldık."

"Motorun, vites kutusunun, tüm süspansiyonların, tüm araç sistemlerinin yerleştirilmesi ve şasiye bağlanması derken o araç sıfırdan hazırlandı. Mekanikerlerimiz o aracı Cumartesi sabah 3.5 saatte hazır hale getirmeyi başardılar. Bu muhteşem bir başarı. Yeniden piste çıkıp 2. antrenmana katılmamızda onları takdir etmemiz gerek." dedi.