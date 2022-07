Mercedes, Sprint yarışında hasar görmesi halinde Avusturya GP'yi kaçırmaktan korkmuş

Lewis Hamilton ve George Russell, Avusturya GP hafta sonunda Cuma günkü sıralama seansında kaza yapmışlardı. Hamilton bu kazanın ardından yedek şasiye geçmek zorunda kalmıştı.

Her iki pilot, Cuma günkü kazalarında arka kanatlarını kaybettiler. Bu kazanın ardından Mercedes, Avusturya GP için hazırladığı daha düşük yere basma gücü üreten arka kanadın yedeğini, geriden başlayacağı için Hamilton'a verdi.

Russell ise pek ideal olmayan daha yüksek yere basma gücü üreten arka kanatla devam etmek zorunda kaldı.

Mercedes'in Cumartesi günü iki aracı birden hazırlarken yaşadığı sıkıntı, bütçe sınırının büyük takımları nasıl etkilediğini gösterdi. Takımlar, bütçe sınırı nedeniyle mevcut versiyon parçalardan yeteri sayıda yedek üretemiyorlar.

Mercedes'in yarış sonrasında yayınladığı videoda Elliott, "İki aracınız birden kaza yaptığında, o andan itibaren hafta sonu her zaman çok zorlu geçer."

"Araçlarımız çok fazla hasar aldı. Her iki aracın tabanı kırıldı, her ikisinin arka kanadı kırıldı, süspansiyon çok fazla hasar aldı. Lewis'in aracında ön kanat da hasar gördü ve şasinin kozmetiğinde bazı hasarlar vardı."

"Tamir edilebilecek hasarlardı ancak hafta sonunda tamir edemezdik. Bu yüzden Lewis'in aracını sıfırdan hazırlamak zorunda kaldık ve iki tabandan tek taban hazırlamaya çalıştık. Takabileceğimiz tek bir yedek vardı ve iki kaza yapan tabandan, bir tane tam taban hazırlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorunda kaldık." dedi.

George Russell, Mercedes W13, gets out of his damaged car after crashing out in Q3

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images