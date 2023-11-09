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Formula 1 Brezilya GP
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Mercedes: "Sprint yarışı sırasında bizim için 'tehlike alarmı' çalmaya başladı"

Mercedes, Interlagos'taki sprint yarışı performansının ardından Pazar günkü yarışın 'kasvetli' geçeceğini biliyordu.

Matt Kew
Editör Matt Kew
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14

Takım patronu Toto Wolff, Sao Paulo'daki hafta sonunun F1'de geçirdiği 13 yıldaki en kötü hafta sonu olduğunu söyledi.

Brezilya'da Lewis Hamilton sekizinci oldu ve George Russell hararet sorunu sebebiyle yarıştan çekildi. Bu, yükselen yağ sıcaklığı ve basınçların tespit edilmesinin ardından güç ünitesini korumak içindi.

Amerika Birleşik Devletleri GP'si için güncellenmiş bir tabanın kullanılmaya başlanmasının ardından, Mercedes Austin'de Hamilton ile zafere oldukça yakındı. Yarış sonunda ikincilik elde eden Hamilton, tabandaki tahta plakanın aşırı aşınması nedeniyle diskalifiye edildi. Yedi kez Dünya Şampiyonu, bir sonraki yarış hafta sonu olan Meksika'da da ikinci oldu.

Ekip, tek antrenman seansındaki yarış simülasyonlarına dayanarak Brezilya'da da benzer bir performans sergilemeyi umuyordu, ancak durum öyle olmadı. 

Pist kenarı performans müdürü Riccardo Musconi şunları söyledi: "Serbest antrenmanda gösterdiğimiz yarış temposu oldukça güven vericiydi. Aracı değiştirmemiz gerektiğini düşünmedik, ancak sıralamalarda elde ettiğimiz sonuç bize üçüncü çizgiyi verdi."

"Bir bakıma bundan memnun değildik ve aracın daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorduk."

"Sprint yarışı sırasında bizim için tehlike alarmı çalmaya başladı çünkü cesaret verici ilk iki turdan sonra, aracımızdaki bozulma oldukça yüksekti, bu özellikle de arka akstan kaynaklanıyordu. O aşamada Pazar günkü performansımız konusunda oldukça endişeliydik."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

"Fabrikada bir simülatör seansı düzenledik ve Cumartesi ile Pazar arasında değiştirebileceğimiz parametrelere baktık."

Sınırlı antrenmana sahip sprint hafta sonu ve kapalı park kurallarının erken uygulamaya konması nedeniyle, ekibin W14 için yapabileceği şeyler kısıtlıydı. Bu durum da Pazar günkü yarış için kasvetli bir tablo yarattı. 

Musconi, "Cumartesi günü yaşadığımız sorunları ele almanın, ilk birkaç turda çok zorlamanın, biraz daha fazla lastik yönetimi yapmanın ve flap ile aracın dengesini biraz düzeltmenin bizi Pazar günü için daha rahat bir konuma getireceğini umuyorduk." 

"Ancak Pazar günü ortaya çıkan tablo, Cumartesi gününe benzeyen oldukça kasvetli bir tabloydu."

"Arka akstaki bozulmayı biraz iyileştirdik ama aynı zamanda önden kayma sorunu yaşamaya başladık, dolayısıyla araç dönmekte zorlanıyordu. Hızımız yeterli değildi ve ön tarafta rekabet edemedik." dedi.

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