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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Mercedes sprint yarışı başlamadan takım emri vermeyi düşünmüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes, Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton'a karşı herhangi bir takım emri vermeden önce İtalya Grand Prix'si sprint sıralama yarışının nasıl başlayacağını görmek istiyor.

Mercedes sprint yarışı başlamadan takım emri vermeyi düşünmüyor

Fin pilot, Monza'da cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir tur çıkarmayı başardı ve takım arkadaşı Hamilton'ın önünde ilk sırada yer aldı.

Hamilton şu anda Red Bull'dan Max Verstappen'le kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi içerisinde ve Mercedes, bu durum göz önüne alındığında cumartesi günkü sprint yarışında Bottas'tan yol vermesini isteyebilir.

Bottas'ın Monza yarışı için yeni bir motora geçmesiyle beraber, Mercedes'in takım emri verme ihtimali daha yüksek görünüyor çünkü Bottas yarışı nerede bitirirse bitirsin pazar günkü ana yarışa son sıradan başlayacak.

Fakat Mercedes patronu Toto Wolff, takımın cumartesi günkü yarış başlayana kadar Bottas'a herhangi bir emir vermeyeceğini söyledi.

Wolff, Sky'a verdiği demeçte "Takım emri vermeniz gerektiğinde bu durum genellikle zordur, çünkü hepimiz rekabetçi insanlarız ve yarışta bunu görmek istemiyoruz."

“Buradaki herkes onun sağlam bir şekilde bu sonucu aldığını fark etmeli. Fakat Valtteri, bu durumda Pazar günkü yarışa her halükarda son sıradan başlayacak. bu yüzden başlangıcın nasıl ilerleyeceğini görmemiz gerekiyor.

“Önceden konuşulabilecek çok fazla bir şey yok. Sadece ilk virajda dikkatli olmalılar, sonra nerede yer alacaklarını göreceğiz." dedi.

Wolff, eğer iki sürücü öndeyse ve Bottas, Hamilton'ın önündeki yerini koruyorsa Fin pilottan Hamilton'a yol vermesini isteyip istemeyecekleri sorusuna, "Evet, muhtemelen öyle olacak." dedi.

Wolff ayrıca Bottas'ın sıralama turlarındaki yaklaşımını övdü ve Alfa Romeoya gideceğinin netleşmesinin ardından artık gelecekle ilgili herhangi bir endişesi olmadığını, bu yüzden de kendisini tamamen rahat hissettiğini söyledi.

Wolff, “Gerçekten çok rahat. Üçüncü bölümdeki ilk turunda çok fazla risk aldı ve biraz dışarıdan döndü. Ardından sakince 'Eğer hava koridoruna girebilirsem 0.3 saniye daha hızlı gidebilirim' dedi. Sonra da bir hava koridoru bulabildi." dedi.

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