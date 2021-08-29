Mercedes, Spa'daki araç ayarlarının karşılığını vermesini umuyor

Çoğu takım gibi Mercedes de cuma günü araçlarında farklı kanat seviyeleri denemeyi tercih ederek uzun Spa pistinde düzlük hızı ve yere basma gücünde doğru dengeyi bulmayı amaçladı.

Cumartesi öğleden sonra yapılan sıralama turlarında yağmurun başlamasıyla takımlar, mevcut şartlara göre mi yoksa pazar günü kuru bir yarış olacağına göre mi hareket edecekleri konusunda zor bir karar vermek zorunda kaldılar.

Mercedes, sıralama turları için daha ince bir arka kanat kullanmaya devam ederek Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas’ın iyi bir düzlük hızına sahip olduğundan emin oldu ama yağmurlu şartlar için de ekstra bir çalışma yaptılar.

Hamilton, şampiyonluk rakibi Max Verstappen ve Williams pilotu George Russell’ın ardında üçüncü oldu ama Bottas ancak 8. olabildi. Ayrıca Fin pilotun 5 sıra grid cezası olduğu için daha da arkadan start alacak.

Hamilton, sıralama turlarından sonra yarış da sıralama turlarındakine benzer şartlarda gerçekleşirse Mercedes’in araç ayarlarından dolayı zorlanacağını söyledi.

Hamilton, “Düzlük hızı ve orta seviye yere basma gücü arasında bir denge var.”

“Bence mümkün olan en iyi dengeyi bulmaya çalıştık. Belki bugün için çok iyi değildi ama ne kadar iyi olacağını yarın göreceğiz.”

“Yarın başka bir gün ve umarım hava daha iyi olur.”

Spa’da pazar sabahı yağmur yağmaya devam etti ve F3 yarışı şartlardan ötürü birkaç tur boyunca güvenlik aracının ardında geçti. Yağmurun gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, iki W12 aracının ayarlarının da düzlük hızını en yüksek seviyeye çıkarmak adına daha çok kuru zemine odaklı olduğunu ancak bunun yağmurlu sıralama turlarındaki şanslarını azalttığını söyledi.

Sıralamaların ardından konuşan Wolff, “Bence çok hızlı bir yarış aracımız var.”

"Eğer hava koşullarıyla zemin kuru ya da neredeyse kuru olursa iyi bir düzlük hızımız olur.”

"Kuru zemin için daha kuru bir piste göre araç ayarı yaptık ki düzlük hızımızı maksimum seviyeye çıkaralım. Fakat bu, bugün bize biraz zarar verdi.” dedi.

Bottas, grid cezası yüzünden 13. başlaması gerekirken Norris’in sıralama seansında yaptığı kaza sonucunda vites kutusu değiştiği için daha da geriye düşecek ve böylece Fin pilot, 12. sıradan start alacak.

Bottas hakkında konuşan Wolff, “Yarın altında iyi bir aracı olacak.”

“Havaya bağlı olarak bence bazı sağlam puanlar kazanabilir ve ilk dörde yükselebilir.” diye ekledi.