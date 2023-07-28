Mercedes, Spa öncesi sidepod güncellemesi getirdi

Monako Grand Prix'sinde zeropod konseptinden vazgeçen Mercedes, Spa-Francorchamps hafta sonu için bir dizi güncelleme getirdi ve gelişimini devam ettirmiş oldu.

Bugün FIA'ya gönderdiği teknik sunum belgesinde Mercedes, aracında yaptığı önemli değişiklikleri özetledi.

En görünür fark, takımın bu yıl en çok odaklandığı alan olan sidepod bölgesindeydi.

Takım, aracın bu bölgesindeki hava akışından tam olarak memnun olmadığı için sidepodun hem girişinde hem de yapısında değişime gitti.

Bu kapsamda sidepod girişinin boyutu ve şekli yenilendi. Hava akışını olumlu etkilemesi beklenen bu yeni tasarımın bir diğer faydası da soğutmanın iyileşmesi gibi görünüyor.

Yeni yan yapı sayesinde aracın arkasına, özellikle de yere basma gücü ve sürüklenmeyi belirleyen arka kanada giden hava kışının iyileşmesi amaçlanıyor.

Tüm bu değişikliklerin ardından tabanın alt kenarı önemli ölçüde değişirken, ön lastikten gelen havanın yönetimi üzerinde önemli bir etkisi olacak.

Mercedes ayrıca pistin taleplerini daha iyi karşılayabilmek için düşük yere basma gücü üreten yeni tasarım bir arka kanat da getirdi.

Mercedes W14 technical detail Photo by: Roberto Chinchero