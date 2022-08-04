Mercedes, Spa için yeni güncellemeler hazırlıyor
Mercedes, Belçika'da gerçekleştirilecek bir sonraki yarışa yeni parçalarla gidecek.
Alman üretici, bu yıla istediği gibi başlayamasa da, sezon ilerledikçe sorunları çözmeyi başardı ve getirdiği güncellemelerle hız kazandı.
Henüz gerçek manada en iyi takımların seviyesine gelemediler ancak aradaki fark artık eskisine nazaran çok daha düşük.
Takım şimdi son adımları atmayı ve böylelikle de hem Red Bull hem de Ferrari'yi yakalayarak galibiyet savaşı vermeyi umuyor.
Bu kapsamda bir sonraki yarış Belçika GP'ye yeni güncellemeler getirecekler.
Shovlin, “Daha fazla yeni parçaya sahip olacağız."
Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Spa'ya güncellemeler getirmeye çalışacağız. Umarım aradaki bu farkın kapanmasına yardımcı olurlar. Aracı kademeli olarak geliştirmeye devam edeceğiz."
"Son birkaç yarış bu sezon bizim için en eğlenceli olanlarıydı ve yakında yarışlar kazanmaya başlamak istediğimiz için bir adım daha ileri gitmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de çok çalışıyoruz."
"Son iki yarışta elde ettiğimiz sonuçlar cesaret vericiydi, çünkü bu sonuçları rakiplerimizin hataları veya dayanıklılık sorunları nedeniyle değil kendi başımıza elde ettik. Aracın hızı çok iyiydi, başarılı bir yarıştan sonra yaz tatiline çıkmak güzel oldu."
"En çok da aracımızın hem sıralamalarda hem de yarış temposunda hızlı olmasına sevindim."
"Sezon başladıktan sonra kendimizi toparlamak zorunda kaldık. Takım, her yarışa yeni parçalar getirmek için çok çalıştı. Artık Ferrari ile rekabet edebileceğimizi ve Red Bull Racing'in de sadece biraz gerisinde olduğumuzu görmek güzel." dedi.
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