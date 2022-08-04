Mercedes, Spa için yeni güncellemeler hazırlıyor

"Spa'ya güncellemeler getirmeye çalışacağız. Umarım aradaki bu farkın kapanmasına yardımcı olurlar. Aracı kademeli olarak geliştirmeye devam edeceğiz."

"Son birkaç yarış bu sezon bizim için en eğlenceli olanlarıydı ve yakında yarışlar kazanmaya başlamak istediğimiz için bir adım daha ileri gitmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de çok çalışıyoruz."

"Son iki yarışta elde ettiğimiz sonuçlar cesaret vericiydi, çünkü bu sonuçları rakiplerimizin hataları veya dayanıklılık sorunları nedeniyle değil kendi başımıza elde ettik. Aracın hızı çok iyiydi, başarılı bir yarıştan sonra yaz tatiline çıkmak güzel oldu."

"En çok da aracımızın hem sıralamalarda hem de yarış temposunda hızlı olmasına sevindim."

"Sezon başladıktan sonra kendimizi toparlamak zorunda kaldık. Takım, her yarışa yeni parçalar getirmek için çok çalıştı. Artık Ferrari ile rekabet edebileceğimizi ve Red Bull Racing'in de sadece biraz gerisinde olduğumuzu görmek güzel." dedi.