Mercedes, Spa-Francorchamps'a yeni güncellemelerle geliyor

Mercedes, Macaristan'da güçlü bir performans sergilemeyi başardı fakat yaşanan soğutma problemleri, takımın gerçek performansını sergilemesinin önüne geçti.

Lewis Hamilton bundan ötürü pole pozisyonunu podyuma dahi dönüştüremedi.

Fakat Toto Wolff, hafta sonundan dersler çıkardıklarını ve bu hafta sonu yapılacak Spa yarışında durumu toparlamayı hedeflediklerini söyledi.

Wolff, detay vermese de bu hafta sonu için yeni güncellemeler hazırladıklarını belirtti.

Wolff şöyle dedi: "Macaristan bizim için inişli çıkışlı bir hafta sonuydu."

"Cumartesi ve Pazar günü iyi bir tempoya sahiptik ancak hafta sonu boyunca bundan en iyi şekilde faydalanamadık."

"Lewis pole pozisyonunu almak adına harika bir tur attı. Fakat Pazar günü bazı kararlarımızda fazla muhafazakâr davrandık ve bundan ötürü de podyumu kaçırdık."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, is interviewed on stage

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images