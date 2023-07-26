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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Mercedes, Spa-Francorchamps'a yeni güncellemelerle geliyor

Mercedes patronu Toto Wolff, bu hafta sonu yapılacak Belçika GP için yeni güncellemeler hazırladıklarını doğruladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Mercedes, Macaristan'da güçlü bir performans sergilemeyi başardı fakat yaşanan soğutma problemleri, takımın gerçek performansını sergilemesinin önüne geçti.

Lewis Hamilton bundan ötürü pole pozisyonunu podyuma dahi dönüştüremedi.

Fakat Toto Wolff, hafta sonundan dersler çıkardıklarını ve bu hafta sonu yapılacak Spa yarışında durumu toparlamayı hedeflediklerini söyledi.

Wolff, detay vermese de bu hafta sonu için yeni güncellemeler hazırladıklarını belirtti.

Wolff şöyle dedi: "Macaristan bizim için inişli çıkışlı bir hafta sonuydu."

"Cumartesi ve Pazar günü iyi bir tempoya sahiptik ancak hafta sonu boyunca bundan en iyi şekilde faydalanamadık."

"Lewis pole pozisyonunu almak adına harika bir tur attı. Fakat Pazar günü bazı kararlarımızda fazla muhafazakâr davrandık ve bundan ötürü de podyumu kaçırdık."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, is interviewed on stage

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, is interviewed on stage

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"George ise sıralama turlarında zorlansa da 18. sıradan altıncılığa çıktığı harika bir yarış çıkardı."

"Yarışta iki araçta da soğutma problemi vardı. Muhtemelen en hızlı ikinci araca sahiptik fakat potansiyelimizi ortaya koyabilmek istiyorsak daha iyisini yapmalıyız."

"Yine de her iki sürücümüzle de iyi puanlar aldık ve şampiyona ikinciliğini pekiştirdik."

"Bu öğrendiklerimizi bu hafta sonu için aksiyona dönüştürmeyi hedefleyeceğiz. Spa-Francorchamps tarihi bir pist ve sprint formatından ötürü hem araçlar hem de sürücüler için gerçek bir meydan okuma olacak."

"Devam eden gelişim programımızın bir parçası olarak bu hafta sonu güncellemeler getireceğiz. Bu sayede W14'ün gelişiminde küçük bir adım daha atmayı hedefliyoruz."

"Bu yıl birçok yarışta gördüğümüz üzere rakiplerimize kıyasla nerede olacağımızı tahmin etmek zor."

"Aracımızın gerçek hızı ne olursa olsun, yaz tatilinden önceki bu son yarışta en iyi sonuca ulaşmak istiyoruz."

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Mercedes artık sorunlardan ziyade "saf performansa" odaklanacak

Perez: "Spa'da mümkün olan en iyi sonucu istiyorum"

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