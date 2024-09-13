Mercedes, 'sorunlu' taban güncellemesinde başa mı dönüyor?

Mercedes, 2024'ün son yaz tatiline dört yarışta üç galibiyetle girdi. Ancak yaz tatilinden sonra gerçekleşen iki yarışta da Mercedes pilotları podyuma çıkamadı.

Mercedes'in son zamanlarda yaşadığı form düşüşü hakkında yorum yapması istendiğinde Hamilton, şu cevabı verdi: "Pek çok konuda soru işaretleri var."

"Anlamaya çalışıyoruz çünkü bu pek çok şeyden kaynaklı olabilir: Piste bağlı olabilir, güncellemelerden olabilir..."

"İçimden bir ses güncellemeden olabileceğini söylüyor ama ikisi arasındaki farkı görmek zor."

"Ama bu hafta sonu deneyeceğiz ve güncellemelerden bazılarını geri alarak sorunu tespit edip edemeyeceğimizi göreceğiz."

"Sadece analiz etmek için çok fazla çalışma yapılıyor çünkü bu, takıma sadece bu araç için değil, gelecek yıl için de geliştirme için nereye gittiklerine dair daha iyi bir yön veriyor."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Autosport/Motorsport.com'a göre, Mercedes'in bu 'geri alma kararı' Spa'daki tabanı Bakü'de kullanmaması anlamına geliyor. Böylece aracın yenilenmiş difüzör, halo, kiriş ve ön kanadı olmadan nasıl bir performans sergilediği net bir şekilde görülecek.

Russell ise bu karar hakkında şunları söyledi: "Güncelleme önemli bir performans artışı sağlamadı."

"Bazen olaylara objektif olarak bakmanız gerekir: Yükseltmenin her şeyi değiştirmeyeceğini biliyorduk. Bu sadece izlediğimiz yolda attığımız bir başka adımdı."

"Bu tabanın ne sunduğunu biliyoruz. Ayar penceresinin tam olarak nerede olması gerektiğini biliyoruz ve bazen yeni bir güncelleme ile öğrenmek ve anlamak için birkaç yarış gerekiyor."