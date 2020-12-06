Mercedes, sorunlu pit stopa telsiz sorununun neden olduğunu açıkladı

Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'le ilk yarışına çıkan Russell, startta liderliğe yükselmesinin ardından yarışın büyük bölümünü domine etti.

İlk pit stoplar öncesinde takım arkadaşı Valtteri Bottas'la 3 sn fark açan Russell, pitlerden sonra bir ara 8 sn öne geçse de genel olarak 5 sn farkla yarışı lider götürüyordu.

59. turda Jack Aitken'in kazası sonrası güvenlik aracı piste dahil edilirken Mercedes, pilotlarını yeni lastik için tekrar pite çağırdı.

Pit ekibi, biraz yavaş da olsa Russell'ın aracına lastikleri takıp gönderdi ancak arkasından gelen Bottas'ın pit stopunda her şey karıştı. Sol ön lastiği takan mekaniker, Russell'a Bottas'ın lastiklerini taktıklarını fark etti. Bunun üzerine Bottas'a eski lastikleri geri takıldı ve o şekilde yarışa döndürüldü. Russell ise turunun sonunda yeniden pite çağrıldı ve doğru lastiklere geçirildi.

Motorsport.com'un karışıklığın nasıl olduğunu sorması üzerine Wolff, telsiz sisteminde yaşanan sorun nedeniyle Russell'ın ekibine çağrı gitmediğini, bu yüzden ortalığın karıştığını söyledi.

Wolff, "Pit ekibini dışarı çağırdığımızda, onları (lastik taşıyan ekibi) telsizden çağırıyoruz ve onlar, pilotlar için doğru lastikleri getiriyorlar."

"Garajın bir tarafında, George'un tarafında pit çağrısı yapılmadı."

"Telsizde o esnada bir sorun yaşandı ve George pite geldiğinde yanlış adamlar, yanlış lastikleri getirdi."

"O pit stopun hemen ardından Valtteri'nin lastiklerinin olmadığını biliyorduk. Valtteri'nin lastikleri George'un aracına takılmıştı."

"Valtteri'ye araçtan çıkarılan sert lastikleri geri taktık ve George'u yeniden pite almamız gerektiğini biliyorduk." dedi.

Soruna ve ekstra pit stopa rağmen Russell, güvenlik aracından sonra yeniden yükselmeyi başardı ve son turlarda Sergio Perez ile mücadele edecek gibi görünüyordu ancak sol arka lastiğinde patlak olduğu için yeniden pite gelmek zorunda kaldı.

Bunun sonucunda 15. sıraya kadar gerileyen Russell, kısa sürede puan potasına girdi ve 9. sırada yarışı tamamladı.

Wolff, "Küçük patlak, muhtemelen geçiş yapmak için çok fazla çizgi dışına çıkması sonucu yaşandı."

"Yarışı kazanabilir miydi? Bilmiyorum. Planımıza göre Sergio'yu yakalayacaktı ve muhtemelen DRS bize yardımcı olacaktı. Ancak kesin kazanır mıydı emin değilim."

"Sergio bugün mükemmel bir yarış çıkardı ve kazanmayı hak etti. Biz çok fazla hata yaptık ve lastik patlattığımız için şanssızdık." dedi.