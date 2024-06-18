Mercedes, sorunlu 2024 F1 aracı W15'i nasıl evcilleştirdi?

Mercedes sezona hem Lewis Hamilton hem de George Russell için zorlu bir canavar olduğunu kanıtlayan bir W15 ile başladı.

Takım, aracının hem yüksek hem de düşük hızlı virajlarda en iyi performansı göstermesini nasıl sağlayacağı konusunda hemen bir cevap bulamadığı için, sezon başındaki çabaların çoğu söz konusu sorunların temeline inmek içindi.

Ancak sonunda ne yapması gerektiği ortaya çıkınca fabrika, performansı açığa çıkarmasına yardımcı olan ve Kanada'da sezonun ilk sprint dışı podyumuyla sonuçlanan güncelleme paketlerini sunmak için bir savaş başlattı.

İlk kez Monako'da ortaya çıkan yeni ön kanada çok fazla odaklanılmış olsa da, Mercedes'in işleri nasıl değiştirdiğinin başlangıcı aslında birkaç yarış öncesine dayanıyor.

Aslında, halo kaportasında yapılan küçük bir değişiklik ve Çin'de gelen aerodinamik parçalar dışında, yeni parçaların ilk büyük ayağı Miami Grand Prix'sinde geldi.

Miami güncellemeleri

Miami için hazırlanan bu güncelleme paketi, sürücülerin ve mühendislerin karşılaşılan zorluklara daha uygun bir ayar bulmalarına yardımcı olmak için piste özgü bazı modifikasyonlar içeriyordu.

Ayrıca kırpılmış bir ön kanat, ön rot kolu açısında bir değişiklik ve motor kapağının yan tarafında soğutma için daha büyük bir panjurlu panel vardı.

Mercedes W15 zemin karşılaştırması, Miami GP Fotoğraf: Giorgio Piola

Daha da önemlisi, W15'in performansını ve değişken sürüş yükseklikleriyle başa çıkma kabiliyetini geliştirmek için uzun vadeli bir planın parçası olarak zemin ve kenar kanadı değiştirilmişti.

Bu aşamada, gözden uzak bir yerde saklandığı için zemin altında yapılan değişikliklerin kapsamını tam olarak göremedik.

Ancak, üst yüzeylerde gözle görülür bir değişiklik olduğu göz önüne alındığında, alttaki geometrileri iyileştirmek için şüphesiz önemli miktarda çalışma yapılmıştı.

Buna paralel olarak, kenar kanadında yapılan değişikliklerle, düzeneğin ön tarafındaki kalkık bölümde yer alan payanda sayısı ikiden beşe çıkarılırken, boyutları ve geometrileri de elemanın aldığı kamber artışına uyacak şekilde değiştirildi.

Bu boyutsal değişiklikler aynı zamanda, yüklerdeki değişimi hesaba katmak için kenar kanadı zemine bağlayan braketlerin konumu, boyutu ve şeklinde de değişikliklere neden olurken, yüzeyin kuyruk kısmı da minimal düzeyde elden geçirildi.

Imola'nın yeni parçalarında eski fikir kullanıldı

Mercedes W15 arka kanat Imola karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

Güncellemelerin ikinci aşaması sadece bir yarış sonra Imola'da geldi ve takım, bir kez daha yarış bazında güncelleme programındaki pist karakteristiği hedeflerini yerine getirirken, aynı zamanda zemin için bir dizi yeni parça daha sundu.

İlginç bir şekilde, Mercedes Imola'da gelişim açısından geri adım attığı yeni bir arka kanat tanıttı.

Sonuçta, Mercedes ilk olarak geçen sezon Monaco'da Aston Martin'de görülen geliştirme ağacındaki bir dalı takip etmiş ve 2023 W14'te benzer bir dıştan yarı müstakil kenar bölümü düzeni kullanmıştı.

Bununla birlikte, W15 ilk olarak ağacın diğer tarafında oluşan bir çözümle ortaya çıktı; Alpine ilk olarak yüzeyin alt kısmının ucu açıkta bıraktığı daha iyi bilinen yarı müstakil varyantı kullandı.

Mercedes'in Imola versiyonu, şimdiye kadar her iki çözümde de gördüğümüz gelişimden ilham aldığı için kendi başına yeni bir fikir olarak kabul edilebilir.

Alpine'in örneğini takip eden takımların çoğu, kenar bölümünü ana planyanın üzerine doğru uzatmaya başlamış ve ana planya, arka kenar plakası kesimi ve uç bölümünün kendisi gibi etrafındaki yüzeylerin etkileşiminden farklı bir performans seviyesi ortaya çıkarmıştır.

Bunu, Mercedes'in de bir üyesi olduğu Aston Martin tasarımlarında görülen dıştan takma montaj pozisyonuyla birleştirmek, Mercedes'e belki de bu bölgede birlikte çalışan yukarıda bahsedilen yüzeylerin geometrilerini zorlamak için daha fazla kaldıraç sağladı ve bu da performansta çok yönlü bir artışa yol açtı.

Mercedes'in Imola'daki güncellemelerden bir hafta sonra Monaco'da daha yüksek yere basma kuvveti varyantında aynı eğilimi takip etmesiyle, bu kanat tasarımının artık takımın tasarım DNA'sının bir parçası olduğu açık.

Mercedes F1 W15 arka detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes ayrıca Imola'da yere basma kuvveti ve sürtünme arasında doğru verimlilik dengesini bulabilmek için cephaneliğine yeni bir çift düzlemli kiriş kanat düzenlemesi ekledi.

Imola'da tanıtılan üç uçlu zemin güncellemesinin ikinci kısmı, bir önceki yarışta yapılan zemin hacmi değişikliklerinden yararlanmak için bazı küçük değişikliklere uğradı.

Değişikliklerin çoğunluğu yukarıdaki akım çitinde (aşağıda, mavi ok) yapıldı.

Monako için yeni ön kanat ve zemin

Mercedes W15 zemin Fotoğraf: Uncredited

Monako'da tanıtılan güncelleme daha çok zeminin ön kenarına odaklanmıştı, çünkü takım geçmişte Red Bull'da gördüğümüz bir güncellemeyi takip etti. Bu sayede bölgeyi paketleme ve zeminin başladığı yerin yanal konumunu değiştirmek için şasinin yan tarafında bir kabarcık kullanıldı.

Bunun zeminin akış çizgisinin üstünde ve altında bir etkisi olduğu açık; hava akışının sidepod alt kesimi bölgesine geçişi ve aşağıdaki tünel arayüzü de bundan etkileniyor.

Bu değişiklikler sadece önceki iki yarışta zeminde yapılan değişikliklerle uyumlu olmakla kalmadı, aynı zamanda Monako'ya da gelen tamamen yeni bir ön kanat düzeninin tanıtılmasıyla da güçlendirildi.

Takımın Monako için hazırda sadece bir set yeni kanadı vardı. George Russell'a bu etkinlik için erişim izni verilirken, yeni kanat Kanada'da her iki sürücünün de kullanımına sunuldu.

Mercedes W15 ön kanat Monako GP karşılaştırması 059-24-MERCEDES-FRONT-WING-MONACO-COMPARISON Fotoğraf: Giorgio Piola

Yeni ön kanat, eski tasarımla kıyaslandığında tamamen farklı bir düzene sahip olup, en belirgin fark kanadın iç kısmındaki çok ince üst planyanın terk edilmesiydi.

Bu karar, daha dar bir iç bölüme geçişle daha da belirginleşirken, iki üst kanadın hareketli bölümünün genişliği arttırıldı.

Bu durum, belirli bir flap açısında kanadın performans zarfını açıkça değiştirirken, planyaların da yeniden tasarlanmasına neden oldu.

Buna ek olarak, kanatçıkların kanat açıklığı dağılımındaki değişiklik, burun şeklinde ve kanadın kavisli orta kısmında (kırmızı çizgi) değişikliklere yol açtı, bu da kanadın dış kısmının yeniden dengelenmesini gerektirdi.

Kenar plakası ve flap bağlantı noktası da yeniden tasarlandığından, ana kanadın yukarı doğru kavisli ve yay şeklindeki ön kenar ana plakası (sarı vurgu) da iptal edildi.

Mercedes W15 ön kanat uç plakası bağlantı karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

Ana planya öncekinden çok daha sığ olduğundan, takım artık dört unsurdan üçünü yarı müstakil bir düzende bir araya getiriyor.

Bu, ikinci elemana daha fazla öncelik verirken, arkadaki iki eleman da istenen dış yıkama etkisini yaratmaya yardımcı olmak için onunla birlikte çalışacak şekilde düzenlenmiş.

Kanatçık uçları ve birleşme noktası, Haas'ın bu sezon kullandığına benzer bir yaklaşımla iç tarafa monte edilen kancalı kanatçık (kırmızı ok) ile bu çabaya daha da yardımcı oluyor.

Kanada'da ön kanatta veya zeminde başka bir güncelleme yapılmamış olsa da, ekip yine de bu iki bölge arasındaki aracılardan biri olarak işlev gören ön süspansiyon kaportalarında yapılan değişikliklerle aerodinamik iyileştirmelerin kilidini açmaya çalıştı.

Teknik direktör James Allison, takımın önümüzdeki birkaç yarış boyunca W15 için güncellemeler sunmaya devam edeceğini öne sürerken, bu Mercedes için de yolun sonu olmaktan çok uzak: "Bizim mücadelemiz bu güncellemelerin diğerlerinin yetişemeyeceği bir hızda gelmesini sağlamak."

"Bunu yaparken de, önümüzdeki haftalarda ve aylarda burada bulunan herkesin, Montreal'deki hafta sonunu ya da gelecekte karşılaşacağımız herhangi bir pistte daha iyi bir hafta sonu geçirmesini sağlamak için gösterdiği çaba sayesinde aracımızı öne çıkarmak."