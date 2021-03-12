Mercedes, sorunların ardından programının "oldukça gerisinde" kaldı

Mercedes, W12 aracını ilk kez Cuma günü Bahreyn'de piste çıkardı ancak alışılmış dayanıklılık seviyelerinden çok uzaktalardı.

Seansın dört saatlik ilk bölümünde piste çıkan Valtteri Bottas, sadece bir turun ardından vites kutusu sorunu yaşadı ve dört saatte sadece altı tur tamamladı.

Öğleden sonra Lewis Hamilton direksiyona geçti ancak o da çok fazla tur atamadı ve sonuç olarak ikili toplamda 48 tur attılar. Bu, Red Bull'dan 91 tur daha azdı.

Pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin, "Bugün bizim açımızdan sezona kötü bir başlangıç oldu."

"Az çok Valtteri'yle olan tüm sabah seansımızı vites kutusu problemi yüzünden kaybettik ve öğle arasındaki iş yükümüz sebebiyle Lewis'le öğleden sonraki seansa geç katılmak zorunda kaldık."

"Sürüş yaptığımız zaman, aracın doğru denge aralığında olmadığı açıktı ve gün boyunca bazı ilerlemeler kaydetmemize rağmen, aracın çalışma şeklinden memnun değiliz ve yapmamız gereken bazı işler olduğu ortada."

"Test programımızın oldukça gerisinde kaldık ve biraz denge ile hız bulmamız gerekiyor. Yine de önümüzde 2 gün var ve durumu toparlamak için her fırsata sahibiz." dedi.

Son Dünya Şampiyonu Hamilton, Mercedes için "en temiz gün olmadığını" kabul etti, ancak pozitif şeylere odaklandı.

Hamilton, "Bütün bunlar bizi sınamak için. Takımdaki herkes bizi buraya getirmek için çok sıkı çalıştı. Sabah, Valtteri için zaman kaybı anlamına gelen, son derece talihsiz olan bu şanssızlığı yaşadık ve ekip tam olarak ne olduğunu anlamak için çok çalışıyor."

"Tüm bu pozitif şeylere odaklanmaktan başka seçeneğimiz yok. 2007'de test yaparken araçta 10 gün geçirdiğimi hatırlıyorum ve şimdi giderek azalıyor. İlk yarıştan önce araçta sadece bir buçuk gün geçirmiş olacağız, farklı lastikler ve farklı aero değişiklikleri var, bu yüzden kolay değil ama durum herkes için aynı."

"Bu ekiple sahip olduğum dokuz yıllık deneyimin, bundan en iyi şekilde yararlanmama yardımcı olacağını düşünüyorum." dedi.

Hamilton, kum fırtınasının etkili olduğu öğleden sonra seansında, birden fazla kez pist dışına çıkan isimlerden bir tanesiydi.

Hamilton, "Bu pistte yarıştığım tüm bu yıllarda, daha önce hiç kum fırtınası olduğunu görmemiştim."

"Kum adeta bir yağmur gibiydi. Kum, lastiklerin daha uzun süre dayanması anlamında faydalı değil ve uzun sürüşlerde tutarlılık yakalamak zor."

"Tek turda en kötüsü değil, ancak yılın bu zamanında veri elde etmek için çok fazla tura ihtiyacınız var." dedi.