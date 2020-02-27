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Formula 1 / Son dakika

Mercedes sorunlara rağmen iyimser

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Mercedes sorunlara rağmen iyimser
Ekleyen:
, Editör
27 Şub 2020 20:13

Mercedes, yaşadıkları sorunlar ve kaybettikleri zamana rağmen son güne iyimser şekilde giriyor.

Mercedes sabah bölümünde yağmur ve kırmızı bayraklar nedeniyle çok fazla tur atamadı ve Valtteri Bottas toplamda 47 tur attı.

Öğleden sonra ise Lewis Hamilton motor sorunu yaşamadan önce sadece 14 tur attı.

Bottas, "Bugün sabah yaptığımız sürüş, ıslak zemin nedeniyle biraz sınırlıydı. Ama yağmur lastiğiyle birkaç turumuz vardı, bu da her zaman yararlıdır."

"Bu şartlarda o lastik hakkında iyi bir hisse sahiptik ve iyi bilgiler topladık. Seans kırmızı bayraklarla sekteye uğradı, bu yüzden yapmayı planladığımız bazı test parçalarını test edemedik."

"Bununla birlikte, birkaç iyi uzun sürüş ve ayar çalışması yaptık. Bu yüzden iyi miktarda mesafe tamamladık. Sadece bir öğleden sonram kaldı ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Yarışmaya hazırım."

"Elbette birkaç sorunumuz vardı ancak takım bunları çözmek için çalışıyor ve yarın için her şeyin üstesinden geleceğiz." dedi.

Lewis Hamilton sadece 14 tur atmalarına rağmen olumlu kaldığını söyledi.

"Bugün sadece 14 tur attım, ama bu 14 tur sırasında her şey iyiydi."

"Problem yaşamış olmamız ve bütün gün çalışamamış olmamız üzücü, ama bu bizim için bir dersti."

"Negatiflere bakmak yerine, üzerinde çalışmamız gereken bazı yerler keşfettik ve bunları çözmek ve çalışmaya devam etmek için daha fazla çaba harcayacağız."

"Yarın sabah araca geri dönmeyi ve şimdiye kadar tamamladığımız mesafeye daha fazlasını eklemeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

James Allison ise sorun nedeniyle kaybettikleri zamandan ötürü üzgündü.

"Bir günün yarısını garajda geçirmek sadece altı gün kış testi olduğu için sinir bozucu."

"Ancak yine de, bu sabah Valtteri ile iyi çalışmalar yaptık."

"Ayrıca, bu öğleden sonra Lewis ile birlikte yaptığımız tek sürüşte, araçtan oldukça faydalı veriler toplamayı başardık."

"Aracın davranışları hakkında daha fazla şey öğrendiğimiz için mutluyuz ve rüzgarlı şartlarda, aracın iyi bir hıza sahip olduğundan eminiz."

"Her iki sürücüyle de daha yumuşak lastikler üzerinde zaman geçireceğimiz yarınki test için sabırsızlanıyoruz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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