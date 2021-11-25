Mercedes, sorunlara rağmen Bottas'ı yeni motora geçirmeyecek

Fin pilot, Pazar günü gerçekleştirilen Losail yarışında, yakıt sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle yarışa veda etti. Fin pilotun direksiyonunda, motorda bir sorun olduğunu gösteren sinyal, birkaç kez yanıp söndü.

Bu sorunun zaten yarışın başında ortaya çıktığı ve yarış ilerledikçe kendisini yeniden gösterdiği anlaşılıyor.

Bottas, öndekilerin pit stop yapmasıyla birlikte yarışı üçüncü sırada götürüyordu ve uzun bir ilk bölüm geçirip yarışı bu pozisyonda bitirmeyi planlıyordu. Ancak 33. turda sol ön lastiği patladı ve puan barajının dışına düştü.

Takım, 48. turda da Fin pilotu yarıştan çekti ve bunu puan kazanma şanları olmadığı için yaptıklarını duyurdular.

Ancak günler sonra, bunun motorla alakalı bir problemden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Takım, motorun sorunlu parçası olan yakıt pompasını değiştirecek ve problemin üstesinden gelecek. Kurallara göre bu parça, ceza almaksızın değiştirilebiliyor.

Mercedes, Suudi Arabistan GP'de Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'la ilk çizgiyi almayı hedeflediği için, yedinci üniteye geçmeye istekli değil.

Bottas, Suudi Arabistan'da bu yılki altı motorundan sonuncusuyla yarışacak. Söylentilere göre daha fazla güç sunan ve Hamilton'ın Brezilya'da pole pozisyonu alıp, yarışı kazanmasına yardım eden motor haritasını da kullanacak.

Bu harita sayesinde Mercedes'in düzlüklerde yine güçlü olması bekleniyor.

Mercedes, Bottas'ın Verstappen'le savaşta Hamilton'a yardım etmesini ve yarışı Hollandalı pilotun önünde bitirerek, Abu Dhabi öncesinde tüm dengeyi bozmayı hedefliyor.

Valtteri Bottas, Mercedes Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images