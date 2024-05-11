Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor

Mercedes'ten Andrew Shovlin, sonraki yarışların Mercedes için daha iyi olacağını düşünüyor.

Ezel Tan
Güncel:
George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes, sezonun ilk yarışlarında podyuma bile çıkamamasına rağmen sıradaki Monako, Montreal ve Barselona gibi yarışların araca daha uygun olmasını bekliyor.

Takımın baş yarış mühendisi Andrew Shovlin, bu üç pistin yapısının, W15'in güçlü yönlerine daha uygun olduğunu söyledi.

Shovlin şöyle konuştu: “Imola'dan sonraki Monako, Montreal ve ardından Barselona'daki yarışlar için sabırsızlanıyoruz."

"Bunlardan ikisi yavaş virajlara sahip, özellikle de Montreal'de tüm virajlar yavaş. Ardından Barselona'da yeni bir pist yapısından yarışacağız - şikan kaldırıldı ve pistin kendisi çok hızlı."

"Yani farklı pist türleriyle mücadele edeceğiz."

"Monako'ya gelip birdenbire çok hızlı olmayı beklemiyoruz. Fakat  üç pistin karakteristiği de aracımızın zayıf olduğu noktaların bu pistlerde daha az ön plana çıkacağını gösteriyor."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, battles with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, battles with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Button: "Bence Newey, İngiltere'de kalacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Chandhok: "Yeni kurallar iki yıl daha kalacak"

Chandhok: "Yeni kurallar iki yıl daha kalacak"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Chandhok: "Yeni kurallar iki yıl daha kalacak"
Verstappen'in eski antrenörü: "Ailemden çok uzak kaldığım için görevimi bıraktım"

Verstappen'in eski antrenörü: "Ailemden çok uzak kaldığım için görevimi bıraktım"

Formula 1
Verstappen'in eski antrenörü: "Ailemden çok uzak kaldığım için görevimi bıraktım"
Marko: "Magnussen'in yaptığına benzer hareketlere pitten geçme cezası verilmeli"

Marko: "Magnussen'in yaptığına benzer hareketlere pitten geçme cezası verilmeli"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Marko: "Magnussen'in yaptığına benzer hareketlere pitten geçme cezası verilmeli"

Son Haberler

Norris ve McLaren arasındaki karşılıklı inanç, sonunda meyvesini veriyor mu?

Norris ve McLaren arasındaki karşılıklı inanç, sonunda meyvesini veriyor mu?

F1 Formula 1
Norris ve McLaren arasındaki karşılıklı inanç, sonunda meyvesini veriyor mu?
Bagnaia: "Fransa GP sonucu, 2024 şampiyonluk mücadelesinin bir 'ön gösterimi'"

Bagnaia: "Fransa GP sonucu, 2024 şampiyonluk mücadelesinin bir 'ön gösterimi'"

MGP MotoGP
Fransa GP
Bagnaia: "Fransa GP sonucu, 2024 şampiyonluk mücadelesinin bir 'ön gösterimi'"
Hulkenberg: "Komatsu, beni 2025'te Haas'ta tutmak için 'savaştı' ve her şeyini verdi"

Hulkenberg: "Komatsu, beni 2025'te Haas'ta tutmak için 'savaştı' ve her şeyini verdi"

F1 Formula 1
Hulkenberg: "Komatsu, beni 2025'te Haas'ta tutmak için 'savaştı' ve her şeyini verdi"
Szafnauer: "Bence Perez Red Bull'da kalmaya devam edecek"

Szafnauer: "Bence Perez Red Bull'da kalmaya devam edecek"

F1 Formula 1
Miami GP
Szafnauer: "Bence Perez Red Bull'da kalmaya devam edecek"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye