Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor
Mercedes'ten Andrew Shovlin, sonraki yarışların Mercedes için daha iyi olacağını düşünüyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Mercedes, sezonun ilk yarışlarında podyuma bile çıkamamasına rağmen sıradaki Monako, Montreal ve Barselona gibi yarışların araca daha uygun olmasını bekliyor.
Takımın baş yarış mühendisi Andrew Shovlin, bu üç pistin yapısının, W15'in güçlü yönlerine daha uygun olduğunu söyledi.
Shovlin şöyle konuştu: “Imola'dan sonraki Monako, Montreal ve ardından Barselona'daki yarışlar için sabırsızlanıyoruz."
"Bunlardan ikisi yavaş virajlara sahip, özellikle de Montreal'de tüm virajlar yavaş. Ardından Barselona'da yeni bir pist yapısından yarışacağız - şikan kaldırıldı ve pistin kendisi çok hızlı."
"Yani farklı pist türleriyle mücadele edeceğiz."
"Monako'ya gelip birdenbire çok hızlı olmayı beklemiyoruz. Fakat üç pistin karakteristiği de aracımızın zayıf olduğu noktaların bu pistlerde daha az ön plana çıkacağını gösteriyor."
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, battles with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Alexander Trienitz
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