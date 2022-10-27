Mercedes, son yarışa kadar W13 üzerinde çalışmaya devam edecek

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Gümüş Oklar'ın bu yıl yarış kazanma hedefi giderek zora giriyor ve Lewis Hamilton ile George Russell'ın W13'e veda etmesine sadece üç yarış kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine getirilen yeni ön kanat büyük ilgi uyandırdı, kısa süre sonra bunun yasallığı tartışma konusu haline geldi ve Mercedes bunu kullanmamaya karar verdi.

Takım bu hafta sonu ön kanadı bazı değişiklikler yaparak kullanmayı planlıyor. Austin paketi, 2022 aracına getirilen son güncelleme paketi olsa da, takım 2022 sezonunun son yarışına kadar W13'ü anlamaya çalışacak.

Mercedes'in pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin, "Bu güncellemeyi piste getirmek için çok çalıştık ve bu bizim son büyük güncellememiz olacak."

"Fakat her zaman performansı küçük de olsa artırmaya çalıştığımız bir dizi yeni parça, daha küçük parçalar olacak."

"Yılın bu aşamasında bunların çoğu gelecek yıl bir şeyler öğrenmekle ilgili, dolayısıyla bu test parçalarının bazıları gitmek istediğimiz gelişim yönünü anlamaya yönelik."

"Dediğim gibi bu son büyük güncelleme ama araçta yapılan son değişiklik olmayacak." dedi.

Strateji şefi James Vowles ise hedeflerinin şampiyona ikinciliği olduğuna vurgu yapıyor.

"Hedefimiz açık: Ferrari ve şampiyona ikinciliği için savaşmak."

"Şu anda puan olarak kolay bir konumda değiliz, önümüzdeki birkaç yarışta kapatmamız gereken 50'den fazla puan farkı var ama yılın sonuna doğru alabileceğimiz her şeyi almak ve daha da önemlisi gelecek yıl nerede olmamız gerektiğini öğrenmek istiyoruz."