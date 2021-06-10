Mercedes, son dönemde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili “umut verici” bir teori buldu

Dünya şampiyonu takım, Monako ve Bakü’de iki zor hafta sonu geçirdi ve iki yarışta da ana rakipleri Red Bull’dan tempo olarak geride kaldılar.

Bunun dışında Alman takım birçok sorunla daha karşılaştı. Monako’da Valtteri Bottas’ın başarısız pit stop’u ve Lewis Hamilton’ın yanlışlıkla “sihirli düğmeye” dokunması gibi olayların ardından takım patronu Toto Wolff, takımının performansının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fakat takım, tüm bu olanların aslında aracı daha iyi anlamalarını sağladığını ve daha güçlü bir geri dönüş yapmalarında yardımcı olacağına inanıyor.

Mercedes teknoloji direktörü Mike Elliot, takımın Bakü’deki hafta sonundan öğrendiklerinin “umut verici” olduğunu belirtti.

Elliot, “Bu hafta sonuna birkaç problemle yüzleşeceğimizi bilerek başladık ama cuma ikinci antrenman seansında bulunduğumuz konumda olmayı da beklemiyorduk.”

“Birçok şeyi test ettik ve aracı daha iyi anlamaya çalıştık. Aslında bunun sonucunda, bazı teoriler elde ettik ve bunlar oldukça umut verici."

“Ne yazık ki, bu testleri üçüncü antrenman seansına kadar yapamadık ve bu, uzun sürüşleri tamamladıktan sonra gerçekleşti. Bu yüzden, sıralamalar için iyi bir tempo yakalasak da, yarış için en iyi araç ayarlarını yapamadık.”

“Bu incelememiz gereken bir konu. Yaptığımız değişiklikler çerçevesinde ayarları nasıl düzenleyebileceğimizi bulmalıyız ve bunu, sorun yaşayabileceğimiz yarışlara da taşımalıyız.”

“Göz önünde bulundurmamız gereken bir diğer şey ise Bakü ve Monako’nun normal pistlerden farklı olması ve aslında bu yüzden, önümüzdeki yarışlarda burada yaşadığımız bazı sorunlardan kurtulmayı ve daha iyi bir pozisyonda olmayı umut ediyoruz.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Elliot, Mercedes’in Bakü’de yaşadığı sorunların büyük oranda ön lastikleri ısıtamamakla ilgili olduğunu belirtti.

“Bence bu pistteki zorluklardan biri ön lastikleri ısıtabilmekti ve aynı zamanda burası, oldukça özgüven gerektiren bir pist. Duvarlar çok yakın ve eğer bir hata yaparsanız kendinizi duvarda bulursunuz.”

“Bu iki şey zaten birlikte geliyor çünkü eğer kendinize güveniniz yüksekse lastikleri daha iyi ısıtıp duvarlara daha yakın geçerek hızınızı artırırsınız.”

“Eğer lastikleri ısıtmayı başarırsanız, daha fazla yol tutuşu elde edersiniz böylece daha hızlı gidebilirsiniz. Bu yüzden daha önce bahsettiğim gibi oldukça olumlu bir döngüye girmiş olursunuz.”

“Bu hafta sonuna bakarsak bence Lewis üçüncü antrenman seansında araç ayarları konusunda bir adım öndeydi ve bu da araçtan daha iyisini çıkarmasında ona yardım etti.”

“Bir anda yakaladığımız hızla birlikte sorun yaşayan taraftayken ön tarafa yükseldik ve Lewis, sıralamalarda her şeyini ortaya koydu. Sıralamaların üçüncü bölümünde ikinci olmasını sağlayan tur derecesi tek seferlik değildi. Bütün seans boyunca çok hızlıydı.”

“Fakat Valtteri ise bu pozisyonda değildi. Tam anlamıyla güven hissine sahip değildi, bu da bahsettiğim olumlu döngüye girebilmesine engel oldu.”