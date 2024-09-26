Mercedes, son 'büyük' güncellemesini ABD Grand Prix'sine getirecek

Singapur ile gelecek ayki ABD Grand Prix'si arasında dört haftalık bir boşluk mevcut.

Bu ara, tüm takımlara yeni güncellemeler hazırlamak için önemli miktarda zaman veriyor ve Mercedes, Austin'de gerçekleşecek yarışa önemli bir güncelleme getirecek takımlardan biri.

Mercedes YouTube kanalında Singapur bilgilendirme toplantısında konuşan Allison, takımın COTA öncesindeki planını özetledi.

"Bu ara sırasında; bizi rahatsız eden şeyleri nasıl hafifleteceğimizi, lastiklerin bu tür aşırı ısınan pistlerde daha iyi çalışmasını nasıl sağlayacağımızı anlamaya çalışacağız."

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG Fotoğraf: Erik Junius

"Ayrıca sezonun son güncellemesini bir araya getirmek için oldukça fazla çalışma yapacağız."

"Austin'de bize iyi bir hafta sonu yaşatacağını umduğumuz oldukça önemli güncellemelerimiz var, bu yüzden tüm bunlar için çalışmalı ve kendimizi yılın bu son birkaç yarışına hazırlamalıyız."

Allison, takımın Singapur GP'sindeki performansı hakkında ise şunları söyledi: "Pazar günkü sonucun takım için oldukça zor olduğunu düşünüyorum ve cuma günü belki de beklediğimiz zorlukların bazılarının sinyallerini veriyordu."

"İlginç olan, zor bir cuma gününden oldukça iyi bir sıralama pozisyonuna ulaşmayı başardığımız cumartesi günüydü. Bu yüzden, bizi üst sıralara taşıyan fabrika ekibinin çalışmalarını takdir etmemiz gerekiyor."